Спорт

12-килограммовый кубок украли с корта на турнире с участием псковичей

Неизвестные похитили кубок Новгородской области по большому теннису прямо во время соревнований. Об этом 10 июня сообщает «Интерфакс».

Фото: председатель региональной федерации тенниса Юрий Иванов

Инцидент произошел во время проведения соревнований за Кубок области в Кремлевском парке — трофей похитили прямо с площадки накануне по завершении турнира. Злоумышленникам удалось остаться незамеченными.

В региональной федерации тенниса отметили значимость кубка для атлетов, поскольку на нем выгравированы имена чемпионов турнира начиная с 2009 года. При этом в организации добавили, что награда не может представлять особой значимости для похитителей, так как не содержит драгоценных металлов — ни золота, ни серебра.

В связи с кражей новгородские спортсмены решили обратиться к похитителям через СМИ.

«Мы надеемся, что он все-таки вернется к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приема цветных металлов», — заявил собеседник агентства.

Несмотря на это, спортсмены уже подали заявление в полицию о пропаже кубка.

Председатель региональной федерации тенниса Юрий Иванов рассказал, что в Великом Новгороде ежегодно проходит Всероссийский ветеранский теннисный турнир. В этом году соревнования состоялись с 6 по 9 июня, а среди участников были спортсмены из Петербурга, Москвы, Твери, Пскова, Рязани, Белоруссии и Кишинёва.

По словам Иванова, первый турнир в Великом Новгороде прошёл еще 16 лет назад, и с 2009 года существует традиционный кубок, на который добавляют имена победителей, пишет «Фонтанка.ру»

«Кубок довольно-таки внушительных размеров. Подставка у него мраморная — четырехгранный квадрат толщиной миллиметров 45. Фамилии и имена победителей [помещаем] в шильдочку и приклеиваем на основание кубка», — пояснил Иванов.

Кража кубка весом в 12 килограммов произошла во время соревнований, когда пошел сильный дождь, из-за которого все участники укрылись под навесом, а кубок остался стоять на столе. После того, как стихия утихла, награды уже не было на месте.

«Я обыскал все помещения, опросил людей, но все только разводят руками. …Есть слабые надежды, что если он (кубок. — Прим. ред.) жив, то благоразумие у тех, кто это сделал, возьмёт верх, и вернут они его», — добавил председатель федерации.