Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Ансамбль на террасе «Покровского»
Правила электробезопасности
Так вот ты какой Благородный олень!
Агростартапы Псковской области
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Летняя терраса «Моя история»
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Спорт 07.06.2025 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД 10.06.2025 19:100 12-килограммовый кубок украли с корта на турнире с участием псковичей 10.06.2025 17:200 Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей 10.06.2025 16:550 Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате 10.06.2025 15:450 Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках 10.06.2025 09:000 Отметить День России предлагают псковичам на вечерней пробежке 10 июня
 
 
 
Самое популярное 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 03.06.2025 16:491 Интерактив: Достал мусор на Доставалова 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 08.06.2025 22:401 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

12-килограммовый кубок украли с корта на турнире с участием псковичей

10.06.2025 19:10|ПсковКомментариев: 0

Неизвестные похитили кубок Новгородской области по большому теннису прямо во время соревнований. Об этом 10 июня сообщает «Интерфакс».

Фото: председатель региональной федерации тенниса Юрий Иванов

Инцидент произошел во время проведения соревнований за Кубок области в Кремлевском парке — трофей похитили прямо с площадки накануне по завершении турнира. Злоумышленникам удалось остаться незамеченными.

В региональной федерации тенниса отметили значимость кубка для атлетов, поскольку на нем выгравированы имена чемпионов турнира начиная с 2009 года. При этом в организации добавили, что награда не может представлять особой значимости для похитителей, так как не содержит драгоценных металлов — ни золота, ни серебра.

В связи с кражей новгородские спортсмены решили обратиться к похитителям через СМИ.

«Мы надеемся, что он все-таки вернется к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приема цветных металлов», — заявил собеседник агентства.

Несмотря на это, спортсмены уже подали заявление в полицию о пропаже кубка.

Председатель региональной федерации тенниса Юрий Иванов рассказал, что в Великом Новгороде ежегодно проходит Всероссийский ветеранский теннисный турнир. В этом году соревнования состоялись с 6 по 9 июня, а среди участников были спортсмены из Петербурга, Москвы, Твери, Пскова, Рязани, Белоруссии и Кишинёва.

По словам Иванова, первый турнир в Великом Новгороде прошёл еще 16 лет назад, и с 2009 года существует традиционный кубок, на который добавляют имена победителей, пишет «Фонтанка.ру»

«Кубок довольно-таки внушительных размеров. Подставка у него мраморная — четырехгранный квадрат толщиной миллиметров 45. Фамилии и имена победителей [помещаем] в шильдочку и приклеиваем на основание кубка», — пояснил Иванов.

Кража кубка весом в 12 килограммов произошла во время соревнований, когда пошел сильный дождь, из-за которого все участники укрылись под навесом, а кубок остался стоять на столе. После того, как стихия утихла, награды уже не было на месте.

«Я обыскал все помещения, опросил людей, но все только разводят руками. …Есть слабые надежды, что если он (кубок. — Прим. ред.) жив, то благоразумие у тех, кто это сделал, возьмёт верх, и вернут они его», — добавил председатель федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 104 человека
10.06.2025, 20:000 Псковский курсант завоевал золото на соревнованиях по панкратиону 10.06.2025, 19:400 Почти 1,5 тонны сывороточного белка не пропустили через Псковскую область в Узбекистан 10.06.2025, 19:230 Opel вылетел на тротуар в результате ДТП в Великих Луках 10.06.2025, 19:200 «Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании домов и дач — данные ЦБ
10.06.2025, 19:100 12-килограммовый кубок украли с корта на турнире с участием псковичей 10.06.2025, 19:000 Студенты из Псковской области вошли в число дипломантов Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» 10.06.2025, 18:500 Группа «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» 10.06.2025, 18:470 «Беседка»: «Вики-фест» в Пскове
10.06.2025, 18:330 Как избежать мошенников при использовании QR-кодов, рассказали в МегаФон 10.06.2025, 18:310 Мужчина в Пскове получил условный срок за разглашение гостайны 10.06.2025, 18:140 «Гонки по вертикали»: визит Бутиной, кандидат Никто и Шлосберг* в СИЗО 10.06.2025, 18:030 «Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025. ВИДЕО
10.06.2025, 18:010 Игорь Сопов: Официально еще выборы не начались 10.06.2025, 17:570 Нарушителей парковки в районе улиц Гагарина и Бастионной в Пскове выявил комплекс «Дозор М3» 10.06.2025, 17:550 ГД увеличивает штраф за отказ остановить машину по требованию полиции 10.06.2025, 17:540 С преимуществами путешествий по Псковской области знакомят на ВДНХ
10.06.2025, 17:510 Яна Иванова: Ключевая проблема – неверие людей в выборы 10.06.2025, 17:480 «Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск». ВИДЕО 10.06.2025, 17:460 На приеме у сенаторов в Пскове ответы на свои вопросы получили 32 человека 10.06.2025, 17:440 Каждый активист «Новых людей» может принять участие в политических баталиях — Андрей Маковский
10.06.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе 10.06.2025, 17:401 Антон Мороз поручил ускорить темпы строительства школы в Гдове 10.06.2025, 17:380 Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года Антону Минакову 10.06.2025, 17:290 Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей
10.06.2025, 17:200 Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей 10.06.2025, 17:100 Выплюнуть французскую булку 10.06.2025, 17:060 Молодой человек решил полежать на чужом диване в Псковском районе и оказался в суде 10.06.2025, 17:030 Олег Брячак: Сложности с подбором кандидатов испытывают многие партии
10.06.2025, 16:570 В Пскове на Рижском проспекте грузовик «догнал» Mini Cooper 10.06.2025, 16:550 Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате 10.06.2025, 16:520 Буря в стакане воды — Петр Алексеенко о ситуации в «обезглавленных» райкомах КПРФ 10.06.2025, 16:430 ВАЗ влетел в бордюрный камень на улице Народной в Пскове
10.06.2025, 16:330 Изборский музей-заповедник собирается установить рекорд по числу посетителей 10.06.2025, 16:300 Ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия выступит в Пскове 14 июня 10.06.2025, 16:260 Кратковременные дожди и грозы ожидаются 11 июня в Псковской области 10.06.2025, 16:242 Чествование медицинских работников состоялось в Пскове в преддверии профессионального праздника
10.06.2025, 16:220 Фотофакт: Перед Домом Советов в Пскове почти не осталось деревьев 10.06.2025, 16:090 День молодежи отметят на трех локациях в Пскове 28 июня 10.06.2025, 16:010 В псковской деревне Подбережье построили внутрипоселковый газопровод 10.06.2025, 15:570 Два автомобиля столкнулись вблизи псковского ТРК «Акваполис»
10.06.2025, 15:480 Алексей Севастьянов: «Единая Россия» будет представлена во всех округах на муниципальных выборах 10.06.2025, 15:450 Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках 10.06.2025, 15:410 Реплика Константина Калиниченко: Перевозбуждение профессиональных душнил 10.06.2025, 15:290 Изборский фестиваль поэзии «Славянское поле» посвятят 80-летию Победы
10.06.2025, 15:121 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 10.06.2025, 15:070 Продавец компенсировала порховскому магазину 115 тысяч рублей недостачи после вмешательства приставов 10.06.2025, 14:560 Подходы к информационной работе обсуждают псковские профсоюзы в Уфе 10.06.2025, 14:360 Фестиваль народа сето традиционно пройдёт этим летом в Печорском округе
10.06.2025, 14:270 В Пскове восстановлено движение автобусов по улице Максима Горького 10.06.2025, 14:250 Порховичку осудят за оплату покупок с украденной карты 10.06.2025, 14:160 Мошенники не смогли обмануть жительницу Великих Лук на два миллиона рублей 10.06.2025, 14:080 После стрельбы в австрийской школе госпитализированы 28 человек
10.06.2025, 13:550 Художники и скульпторы из Китая посетят международный пленэр в Изборске 10.06.2025, 13:490 По подозрению в краже спиртного росгвардейцы задержали 28-летнего псковича 10.06.2025, 13:380 Акция «Я люблю тебя, Россия!» состоится в Великих Луках 12 июня 10.06.2025, 13:250 Фестиваль реконструкции «Железный град» пройдет в августе в Изборской крепости
10.06.2025, 13:120 Весной псковичи смотрели популярные любовные драмы ― аналитики 10.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция «круглого стола»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025 10.06.2025, 13:030 Трех лучших доярок определили в Псковском районе 10.06.2025, 12:540 В Австрии несколько человек погибли при стрельбе в школе
10.06.2025, 12:450 За год число доступных инвестплощадок в Псковской области выросло более чем в 2 раза 10.06.2025, 12:390 Фестиваль «Исаборг» отличается подлинностью и настоящей правдой — Наталия Дубровская 10.06.2025, 12:350 «Потягнем за Отечество!»: Герой России Тимур Апакидзе 10.06.2025, 12:310 В Псковской области заявили о подавлении вещания СМИ РФ в приграничье
10.06.2025, 12:240 Наталия Дубровская: Около 200 человек из разных регионов посетят фестиваль «Исаборг» 10.06.2025, 12:230 Аптечная сеть в Пскове не смогла оспорить незаконность неоновой подсветки на витринах  10.06.2025, 12:170 Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня 10.06.2025, 12:140 ИТ-холдинг Т1 и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры
10.06.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Наталией Дубровской 10.06.2025, 12:000 Безотходное производство теплоизоляционных плит может появиться в Псковской области 10.06.2025, 11:540 Только каждый десятый рекрутер Пскова никогда не встречал ложных сведений в резюме – опрос 10.06.2025, 11:530 Пожилую женщину насмерть сбил поезд на бежаницкой станции Сущево
10.06.2025, 11:450 До 8 сентября можно будет подать заявку на ДЭГ в Псковской области на «Госуслугах» 10.06.2025, 11:440 День России отметят в псковском музее  10.06.2025, 11:310 «Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025 10.06.2025, 11:270 Уголовное дело о повторной дискредитации армии возбудили в отношении Льва Шлосберга*
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru