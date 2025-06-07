Спорт

Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России

Праздничный забег состоялся на набережной реки Великой в Пскове 12 июня, в День России, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

«Мы сегодня отлично отпраздновали! Большинство участников поддержали праздничную тематику и дресс-код, и никакой дождь не смог испортить нашего настроения! Зажигательно-патриотичную разминку для нас провели одетые в цвета флага девчонки: Оксана Сойма, Марина Высоцкая и Ирина Африкантова. После неё можно было и в снег, и в град бежать, не то что в дождь Но тут закончился и он, поэтому участники смогли полной мерой насладиться красотой нашей трассы! А ещё – поставить аж 11 личных рекордов!» - рассказали организаторы.

Следующий старт «5 вёрст» состоится в эту субботу. Сбор в 8:40 на набережной.