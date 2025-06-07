Спорт

Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках

Порядка 5 тысяч зрителей собрались, чтобы увидеть соревнования по кей-грабу под названием «Захват цели» 14 июняв рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках,сообщили в Telegram-канале«Воздухоплавание/Великие Луки».

Из-за сложных метеоусловий соревнования начались позднее. Первые аэростаты появились лишь спустя полчаса после открытия цели. Первым проявил инициативу Владимир Малышев на аэростате «Север», сбрасывая маркер прямо над крепостью. Следующий участник, москвич Андрей Антонов на аэростате «Сапфир-спорт», успешно метнул свой маркер неподалеку от установленной цели на катамаране.

Однако воздушным потокам не удалось благоприятствовать многим участникам. Аэростаты великолучанина Владимира Богданова («ЗЭТО») и Вадима Салцевича («Микрон»), а также костромича Антона Тезаврова оказались далеко от цели, поскольку их воздушные шары отнесло к мосту. Зато неплохую попытку продемонстрировал туляк Олег Снетков на аэростате «Барбадос-спорт».

Одним из самых близких к цели оказался двукратный чемпион России Дмитрий Жохов на аэростате «АэроНаТЦ-Оса». Президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло тоже сумел впечатлить зрителей своей точностью. Другие участники, такие как Артём Бондаренко, Андрей Кульков, Сергей Никитин и опытный пилот Сергей Баженов, также сделали хорошие попытки попасть в цель.

Очень удачную попытку поразить цель сделал президент Федерации воздухоплавательного спорта, именитый спортсмен-аэронавт Иван Меняйло. Достаточно близки к цели были Артём Бондаренко из Калужской области, Андрей Кульков из Тульской области, великолучанин Сергей Никитин и один из самых опытных пилотов Сергей Баженов. Неплохую попытку предпринял Сергей Лукоянов из Нижнего Новгорода. Несколько аэронавтов, среди которых были и пилотессы, - опытная великолучанка Екатерина Ларикова и ещё одна пилотесса из Великих Лук Екатерина Чевжик, которая только в этом году получила пилотское удостоверение, а также Марина Фёдорова из Новгородской области на аэростате «Разделяй» не сумели подлететь близко к цели, но порадовали зрителей красивыми полётами.

Очень близок к цели был Дмитрий Димаков из республики Марий Эл на аэростате «Феникс». Несколько пилотов пролетели в районе крепости уже после закрытия цели.

Несмотря на отсутствие точного попадания в цель, судейская коллегия приняла решение отметить лучшие усилия участников. Так, Дмитрию Димакову вручили поощрительный приз, а Ивана Меняйло отметили за находчивость.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».