Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
нейросети для предпринимателей
Ансамбль на террасе «Покровского»
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
Лев в клетке
Легкая кухня Ягодный пудинг
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
Агростартапы Псковской области
 
 
 
ещё Спорт 07.06.2025 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД 15.06.2025 10:000 Чемпионат города по ловле рыбы поплавочной удочкой прошел в Пскове 15.06.2025 09:360 Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках 15.06.2025 08:430 Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках 14.06.2025 21:350 Зрелищное соревнование по кей-грабу проходит в Великих Луках  14.06.2025 18:580 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по кей-грабу
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:397 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках

15.06.2025 09:36|ПсковКомментариев: 0

Порядка 5 тысяч зрителей собрались, чтобы увидеть соревнования по кей-грабу под названием «Захват цели» 14 июняв рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках,сообщили в Telegram-канале«Воздухоплавание/Великие Луки».

Из-за сложных метеоусловий соревнования начались позднее. Первые аэростаты появились лишь спустя полчаса после открытия цели. Первым проявил инициативу Владимир Малышев на аэростате «Север», сбрасывая маркер прямо над крепостью. Следующий участник, москвич Андрей Антонов на аэростате «Сапфир-спорт», успешно метнул свой маркер неподалеку от установленной цели на катамаране.

Однако воздушным потокам не удалось благоприятствовать многим участникам. Аэростаты великолучанина Владимира Богданова («ЗЭТО») и Вадима Салцевича («Микрон»), а также костромича Антона Тезаврова оказались далеко от цели, поскольку их воздушные шары отнесло к мосту. Зато неплохую попытку продемонстрировал туляк Олег Снетков на аэростате «Барбадос-спорт».

 

Одним из самых близких к цели оказался двукратный чемпион России Дмитрий Жохов на аэростате «АэроНаТЦ-Оса». Президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло тоже сумел впечатлить зрителей своей точностью. Другие участники, такие как Артём Бондаренко, Андрей Кульков, Сергей Никитин и опытный пилот Сергей Баженов, также сделали хорошие попытки попасть в цель.

Очень удачную попытку поразить цель сделал президент Федерации воздухоплавательного спорта, именитый спортсмен-аэронавт Иван Меняйло. Достаточно близки к цели были Артём Бондаренко из Калужской области, Андрей Кульков из Тульской области, великолучанин Сергей Никитин и один из самых опытных пилотов Сергей Баженов. Неплохую попытку предпринял Сергей Лукоянов из Нижнего Новгорода. Несколько аэронавтов, среди которых были и пилотессы, - опытная великолучанка Екатерина Ларикова и ещё одна пилотесса из Великих Лук Екатерина Чевжик, которая только в этом году получила пилотское удостоверение, а также Марина Фёдорова из Новгородской области на аэростате «Разделяй» не сумели подлететь близко к цели, но порадовали зрителей красивыми полётами. 

 

Очень близок к цели был Дмитрий Димаков из республики Марий Эл на аэростате «Феникс». Несколько пилотов пролетели в районе крепости уже после закрытия цели. 

Несмотря на отсутствие точного попадания в цель, судейская коллегия приняла решение отметить лучшие усилия участников. Так, Дмитрию Димакову вручили поощрительный приз, а Ивана Меняйло отметили за находчивость.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 272 человека
Сюжет: 29-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках Зрелищное соревнование по кей-грабу проходит в Великих Луках  В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по кей-грабу В великолукской крепости прошли соревнования воздухоплавателей по броскам маркеров Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей посетили Великолукский драматический театр Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей И полетели! 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор  29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость Наблюдать за массовым стартом аэростатов в Великих Луках можно будет онлайн Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий Стали известны лидеры 30-го Чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках Третий спортивный полёт воздухоплавателей прошёл в Великих Луках Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель Второй спортивный полет совершили воздухоплаватели в Великих Луках Стали известны задания вечернего спортивного полета воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках Андрей Турчак планирует проводить фестивали воздушных шаров в Уймонской долине Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды Стали известны имена участников Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках отменен Генеральный брифинг дал старт 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Зарубежный фотограф осветит 29-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках Тульский пилот традиционно поднимется в великолукское небо на аэростате «Барбадос» Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок 29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках Пилот встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Это особенное чувство — когда поднимаешься в небо над родным городом Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами  ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию Стартовал набор волонтеров на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»
15.06.2025, 10:000 Чемпионат города по ловле рыбы поплавочной удочкой прошел в Пскове 15.06.2025, 09:450 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в Изборске 15.06.2025, 09:360 Более 5 тысяч человек наблюдали за кей-граб в Великих Луках 15.06.2025, 09:200 День медицинского работника отмечают 15 июня
15.06.2025, 09:000 В центре Пскова ограничат движение 15 июня из-за проведения велогонки 15.06.2025, 08:430 Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках 14.06.2025, 22:000 Пропавшего полтора года назад великолучанина продолжает разыскивать полиция 14.06.2025, 21:580 В Пскове водитель Nissan травмировала мотоциклиста
14.06.2025, 21:350 Зрелищное соревнование по кей-грабу проходит в Великих Луках  14.06.2025, 21:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.06.2025, 21:000 Псковский ТИЦ переехал в новый офис 14.06.2025, 20:390 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
14.06.2025, 20:220 Юрист рассказал о сборе данных о действиях россиян в интернете 14.06.2025, 20:000 Жара до +26 градусов ожидает псковичей 15 июня 14.06.2025, 19:400 Россиянам предсказали рост зарплат в 2025 году 14.06.2025, 19:200 Авиакомпании из РФ продолжают выполнять регулярные рейсы в ОАЭ и обратно
14.06.2025, 18:580 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по кей-грабу 14.06.2025, 18:332 В Госдуме назвали самого узнаваемого спортсмена России 14.06.2025, 18:070 Открытый день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске. ФОТО 14.06.2025, 17:430 Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное обучение детей мигрантов
14.06.2025, 17:190 Первый семейный чемпионат по боулингу в Пскове собрал 105 участников 14.06.2025, 16:530 Юрист назвала причины для отказа в выезде за границу 14.06.2025, 16:300 Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун 14.06.2025, 16:050 Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00
14.06.2025, 15:440 Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников, считает эксперт 14.06.2025, 15:230 В Пскове пьяный водитель разбил машину об опору путепровода 14.06.2025, 14:571 В великолукской крепости прошли соревнования воздухоплавателей по броскам маркеров 14.06.2025, 14:291 В «Михайловском» ждут первых летних доброхотов
14.06.2025, 14:060 Умерла театральный критик Ирина Мягкова 14.06.2025, 13:440  Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября 14.06.2025, 13:210 «Мужицкие игры» удивили зрителей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» 14.06.2025, 13:050 РКК: почти 60% молодых россиян готовы стать донорами крови
14.06.2025, 12:400 Клуб исторического танца и фолк музыка продемонстрировали умения на фестивале «Исаборг» 14.06.2025, 12:200 Россиянам назвали размер зарплаты для начисления максимальной пенсии 14.06.2025, 12:000 Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты 14.06.2025, 11:350 Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
14.06.2025, 11:100 Открытый день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске 14.06.2025, 11:030 65% псковичей считают, что сбережения можно хранить в рублях – опрос 14.06.2025, 10:400 Врач объяснила, как распознать солнечный удар и избежать перегрева в жару 14.06.2025, 10:200 Российские банки начали снижать ставки по кредитам
14.06.2025, 10:000 «Вики-фест» пройдет в Пскове 14.06.2025, 09:410 Как вернуть деньги за невозвратный билет, рассказал юрист 14.06.2025, 09:211 Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта 14.06.2025, 09:080 Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий
14.06.2025, 09:000 День работника миграционной службы России отмечают 14 июня 13.06.2025, 23:030 Хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове 13 июня. ФОТО 13.06.2025, 22:000 Рейд по разъяснению пожарной безопасности провели сотрудники МЧС в Печорах 13.06.2025, 21:400 В храме святого Александра Невского в Пскове отметили престольный праздник
13.06.2025, 21:200 Экономист спрогнозировал снижение цен на сезонные фрукты 13.06.2025, 21:000 Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей посетили Великолукский драматический театр 13.06.2025, 20:400 Более 70 процентов бюджетных мест в вузах выделили регионам 13.06.2025, 20:200 До +25 градусов и переменную облачность прогнозируют в Псковской области 14 июня
13.06.2025, 20:001 180 часов обязательных работ назначили мужчине за повторное нетрезвое вождение в Пыталовском районе 13.06.2025, 19:400 Псковский предприниматель Александр Скоробогатов: Открыть бизнес несложно, важно знать для чего 13.06.2025, 19:200 На Псковской парусной регате для юных яхтсменов провели урок по безопасности на воде 13.06.2025, 19:000 Пластический хирург рассказал, с помощью какой процедуры можно вернуть молодость лица
13.06.2025, 18:560 Спикер от «Деловой России» принял участие в Международном клубе дружбы в Пскове 13.06.2025, 18:400 Организаторы «Вики-феста» презентовали схему площадки мероприятия 13.06.2025, 18:220 Дерево упало во дворе Пскова на улице Коммунальной 13.06.2025, 18:200 Дилер услуг связи Пыталовского района привлечён к административной ответственности
13.06.2025, 18:120 Состязание «Долина драугов» состоялось на фестивале «Исаборг-2025» 13.06.2025, 18:000 Соревнования по мини-футболу на кубок благоверного князя Довмонта Тимофея прошли в Пскове. ФОТО 13.06.2025, 17:400 Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский» 13.06.2025, 17:200 Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН
13.06.2025, 17:000 Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам 13.06.2025, 16:400 Лекторий работал на фестивале «Исаборг - 2025» 13.06.2025, 16:200 Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер 13.06.2025, 16:000 «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на фестиваль «Бугровский гарнец»
13.06.2025, 15:420 Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён 13.06.2025, 15:400 Военные маневры «Спасите женщин» прошли на фестивале «Исаборг» 13.06.2025, 15:220 Тело мужчины обнаружили в акватории реки Ловать в Великолукском районе 13.06.2025, 15:201 Новое оборудование поступило в Псковский госпиталь для реабилитации ветеранов
13.06.2025, 15:060 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как псковичам выгодно купить жилье? 13.06.2025, 15:000 Фотограф должен быть на все руки мастер — руководитель свадебного агентства 13.06.2025, 14:400 На Земле началась вторая за сутки магнитная буря 13.06.2025, 14:200 Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского: программа с 13 до 15 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru