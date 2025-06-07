Спорт

Псковские самбисты поделили «бронзу» с белорусами на Кубке святого благоверного князя Довмонта

В Печорах завершились лично-командные соревнования по самбо на Кубок святого благоверного князя Довмонта. Команда из Пскова поделила третье место с командой из Витебска, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Состязания организовала Псковская епархия при поддержке партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» и клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

В турнире приняли участие шесть команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Печор и Витебска. По итогам соревнований «золото» и «серебро» завоевали самбисты из северной столицы, а «бронзу» поделили команды Пскова и Витебска.

Депутат отметил, что, помимо проведения спортивных состязаний, участники турнира имели возможность ознакомиться с культурно-историческими достопримечательностями города Печоры. В рамках экскурсионной программы они посетили Псково-Печерскую духовную семинарию, местную картинную галерею и один из старейших действующих монастырей России — Псково-Печерский монастырь. Кроме того, участники мероприятия совершили прогулку по историческим улицам города.

«Это мероприятие стало первым опытом такого формата в регионе. И, как показал интерес со стороны спортсменов и организаторов, явно не последним. Турнир в Печорах продемонстрировал, что спорт и духовность — неразделимы. В единоборствах, как и в вере, важны дисциплина, сила воли, уважение к сопернику, стремление к внутреннему совершенству. Подобные встречи формируют физическую выносливость и нравственный стержень, особенно у молодых участников. Кубок князя Довмонта нашёл своё достойное место на спортивной и духовной карте Псковской области. Уверен, что он станет доброй ежегодной традицией», - подчеркнул Александр Козловский.