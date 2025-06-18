Спортшкола «Олимп» в Пскове проводит набор детей на обучение боксу и кикбоксингу

Спортивная школа «Олимп» в Пскове проводит набор на обучение по дополнительной образовательной программе по видам спорта «бокс» и «кикбоксинг», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе.
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Набор проводится в группу этапа начальной подготовки. Приглашаются дети в возрасте 7+.
Занятия проводятся в зале единоборств по адресу: город Псков, улица Ротная, дом 34.
Контактная информация: 8-911-351-07-46. Тренер-преподаватель - мастер спорта по боксу; заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Роман Веселов.