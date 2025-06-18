Спорт

Команда УФСИН России по Псковской области стала серебряным призером юбилейного Кубка ФСИН России по мини-футболу

В честь 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества 24 команды со всей России сразились за звание сильнейших в V Кубке ФСИН России по мини-футболу в Ульяновске. Команда УФСИН России по Псковской области показала невероятный характер, завоевав серебряные медали, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования проводились в 2 этапа: групповой и финальный. Псковские спортсмены уверенно преодолели групповой этап, одержав верх над ГУФСИН России по г. Москве (3:0) и сыграв вничью с командами Архангельского УФСИН и Красноярского ГУФСИН. В четвертьфинале псковичи не оставили шансов Нижнему Новгороду (2:0) и Самаре (1:0), триумфально проложив себе путь в финал.

В решающем матче псковская команда встретилась с командой ГУФСИН России по Красноярскому краю. Основное время закончилось со счетом 2:2, причем первый тайм остался за нашими спортсменами (2:0). В драматичной серии пенальти удача оказалась на стороне красноярцев, но псковские футболисты показали настоящий бойцовский дух, достойный памяти героев Великой Отечественной войны, в честь которых играли, и заслужили серебряные награды.

В рамках Кубка ФСИН России особо отмечены несколько участников команды псковского УФСИН. Так, капитан команды Артём Лаврентьев награжден нагрудным знаком «За верность» Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Почетной грамотой Ассоциации мини-футбола России. Кирилл Рудаков признан лучшим игроком всего турнира