Спорт

Спортивный фестиваль «Мы вместе» состоялся в Новоржеве

Спортивный фестиваль молодых семей «Мы вместе», приуроченный ко Дню молодежи прошел в Новоржеве 28 июня, сообщается в Telegram-канале главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой.

«Спорт и молодость - всегда рядом. Именно так и получилось на спортивном фестивале молодых семей «Мы вместе», который прошёл в День молодёжи в Новоржеве. Активно и весело, дружно и со спортивным азартом проходили участники фестиваля все этапы, умело и сообща справлялись с заданиями. 5 семейных команд, где дети и родители соревновались на равных, поддерживая друг друга во всём», - сообщила Любовь Трифонова.

По итогам фестиваля победителей наградили медалями, а все команды получили грамоты, подарки и сладкие призы.

«Уверена, что лучшим результатом стали весёлый задор, радостные эмоции и счастливые лица участников фестиваля. Спасибо всем, кто принял участие, организаторам и судьям за подготовку и проведение мероприятия», - добавила Любовь Трифонова.