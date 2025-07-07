Спорт

Что включает в себя воздушно-силовая атлетика, рассказал тренер Илья Липунов

Воздушно-силовая атлетика является официальным видом спорта в России и включает в себя два основных направления — воркаут и паркур. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального отделения Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики, тренер по паркуру, руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов в программе «Железные люди» на радио «ПЛН FM».

«Воздушно-силовая атлетика состоит из двух направлений, таких как воркаут и паркур», — подчеркнул Илья Липунов.

Воркаут включает фристайл - как индивидуальный, так и групповой, тогда как паркур состоит из двух видов: спидрана (забега на скорость по трассе с препятствиями) и лач (перелет между турниками).

По словам тренера, паркур часто воспринимается людьми неправильно.

«Паркур — это изначально про движение. Это не сальто, это не какие-то трюки. Трюки — это зрелище. Поэтому паркур представляется в головах людей, что это какие-то сальто или прыжки с крыши на крышу. Мы изучаем движения, перелеты. Как забраться, как перепрыгнуть, как преодолеть препятствия и сделать это максимально быстро и эффективно», - заметил Илья Липунов.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.