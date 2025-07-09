Спорт

X Спартакиада пенсионеров Псковской области состоится в конце августа

X Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, пройдет с 20 по 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В этом году участникам будет предложено пять видов спорта на выбор. Участие в соревнованиях допускается для:

Мужчин от 63 лет и женщин от 58 лет, не имеющих спортивных званий мастера спорта России / СССР и выше (кроме шахмат).

Пенсионеров льготных категорий с пенсионным свидетельством: мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, также не имеющих спортивных званий мастера спорта России или СССР и выше (кроме шахмат).

Возраст участников определяется на день начала соревнований.

Заявки на участие принимаются до 13 августа на электронную почту: fsm@csppskov.ru. «Обратите внимание, что своевременная подача заявок очень важна для организации расселения участников из муниципалитетов Псковской области», - подчеркнули в центре.

Вся подробная информация доступна в положении о соревнованиях. «Не упустите шанс стать частью этого значимого события и продемонстрировать свои спортивные навыки!» - призвали организаторы.