Спорт

Продолжается набор профсоюзных команд для участия в спортивной регате на лодках «Дракон»

Продолжается набор профсоюзных команд для участия 26 июля в спортивной регате на лодках «Дракон», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном профсоюзном объединении Псковской области.

Фотография: Региональное профсоюзное объединение Псковской области

Участникам предлагается сформировать команду из 10 человек. Если набрать полную команду не удается, организаторы готовы включить желающих в состав сборных команд.



Для подготовки к соревнованиям организованы регулярные бесплатные тренировки, которые проводятся каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 19.00 в спортивной школе «Ника», расположенной на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

Записаться на тренировки можно: по телефону 89212103837-Алексей, а также присоединиться к команде возможно через Светлану, контактный номер которой — 89532430615, электронная почта staybut93@mail.ru.