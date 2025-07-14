Спорт

Команда сотрудников МЧС Псковской области приняли участие в Чемпионате по легкой атлетике

Чемпионат по лёгкой атлетике ПРО ОГО ВФСО «Динамо» прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. В нём приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Задачи Общества «Динамо» включают в себя совершенствование спортивной подготовки сотрудников силовых структур и ведомств, развитие служебно-прикладных видов спорта.

Всего в скорости и выносливости соревновались пять команд. Женщинам предстояло пробежать дистанцию 1000 м, а мужчинам — 3000 м.

Сотрудники Главного управления продемонстрировали настоящую выдержку. Анастасия Разгуляева завоевала второе место среди женщин. В командном зачете сотрудники МЧС по Псковской области заняли почетное 4-е место.

