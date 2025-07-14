Спорт

ФК «Псков» проиграл «Тосно» и выбыл из Кубка Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» провел ответный матч четвертьфинала Кубка Северо-Запада среди любительских команд. Соперником подопечных главного тренера Игоря Васильева стали футболисты «Тосно». Встреча состоялась в субботу, 19 июля, на стадионе «Химик» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, победу со счетом 2:1 одержали игроки «Тосно». Напомним, они выиграли и в первом матче (1:0). Таким образом, «Псков» выбывает из розыгрыша Кубка Северо-Запада, а его соперник продолжает борьбу за трофей.

Отметим, что футболисты «Пскова» потерпели сегодня четвертое поражение подряд.