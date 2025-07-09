Спорт

Футбольный клуб «Псков» проиграл со счётом 5:0 мурманскому «Северу»

Футбольный клуб «Псков» проиграл со счётом 5:0 мурманскому «Северу». Голами отличились Тараканов (дважды), Суконкин, Бровчук и Шапорев.

Фотография: официальное сообщество ФК «Север» ВКонтакте

После матча главный тренер мурманчан Алексей Лысенко подчеркнул, что команда серьезно готовилась к этой встрече.

«Неделю назад сыграли с ними тяжелый матч. Постарались учесть ошибки, что-то получилось. Конечно, есть над чем работать, но в целом доволен. Табло все говорит само за себя. Работаем дальше», - сказал Алексей Лысенко.

Во втором тайме, по словам Лысенко, на поле вышли футболисты, которые чаще остаются в запасе. Это повлияло на тактический рисунок игры, но не на результат.

Отдельное внимание заслуживает Виталий Бровчук. В день своего рождения защитник забил гол, вызвав шквал шуток и поздравлений от команды, пишет MK.RU.

«Это круто — отличиться в свой праздник и потом отпраздновать с партнерами и тортом», — отметил тренер.