Профессиональное жюри оценит конкурс костюмов на фестивале псковского сап-сёрфинга

26 июля в рамках фестиваля псковского сап-сёрфинга «Псков SUP Фест» состоится конкурс костюмов. В этом году оценивать участников будут настоящие профессионалы индустрии перевоплощений, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.
Организаторы на данный момент пригласили в состав жюри трёх экспертов:
Также планируется привлечь ещё одного эксперта, о нём организаторы расскажут позже в сообществе ВКонтакте.
«На опыте прошлого года мы сознательно пригласили профессиональных экспертов, чтобы оценка была максимально объективной и не вызывала вопросов у участников и зрителей», — отмечает Мария Каменская, организатор фестиваля.
Оценка костюмов пройдёт в день фестиваля с 9:00 до 9:30 в специально оборудованной палатке. Участникам рекомендуется заранее ознакомиться с Положением о конкурсе.