Спорт

Профессиональное жюри оценит конкурс костюмов на фестивале псковского сап-сёрфинга

26 июля в рамках фестиваля псковского сап-сёрфинга «Псков SUP Фест» состоится конкурс костюмов. В этом году оценивать участников будут настоящие профессионалы индустрии перевоплощений, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Организаторы на данный момент пригласили в состав жюри трёх экспертов:

Юлию Зимнюю, художника по гриму и создателя художественных образов для кино, работавшую с режиссёром Ильёй Северовым;

Елену и Анну Ильиных, профессиональных косплееров, неоднократных победителей крупных фестивалей в Санкт-Петербурге, Пскове и Великих Луках.

Также планируется привлечь ещё одного эксперта, о нём организаторы расскажут позже в сообществе ВКонтакте.

«На опыте прошлого года мы сознательно пригласили профессиональных экспертов, чтобы оценка была максимально объективной и не вызывала вопросов у участников и зрителей», — отмечает Мария Каменская, организатор фестиваля.

Оценка костюмов пройдёт в день фестиваля с 9:00 до 9:30 в специально оборудованной палатке. Участникам рекомендуется заранее ознакомиться с Положением о конкурсе.