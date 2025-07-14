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Спорт

Псковский велогонщик примет участие в летних Сурдлимпийских играх в Японии

24.07.2025 12:47|ПсковКомментариев: 0

Псковский спортсмен, заслуженный мастер спорта России по велоспорту Иван Макаров примет участие в 25-х летних Сурдлимпийских играх, которые пройдут осенью этого года в Японии, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Путевкой на крупнейшие международные соревнования стала победа в гонке «критериум» на Чемпионате России в Ижевске. Ранее Иван Макаров блестяще выступил в индивидуальной гонке, завоевав серебряную медаль.

«Победа в гонке «критериум» на Чемпионате России в Ижевске стала очередным подтверждением мастерства нашего велосипедиста. Это достижение особенно значимо, поскольку открывает дорогу к участию в крупнейших международных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха. Особую благодарность выражаю Заслуженному тренеру России Александру Филиппову за отличную подготовку спортсмена к чемпионату», - отметил успехи спортсмена и его тренера губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Для более качественной подготовки к соревнованиям правительство Псковской области оказало помощь спортсмену в приобретении велосипеда. Он собран специально для гонщика с учетом роста и физических данных: суперлегкий, накатистый, оснащенный современной системой контроля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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