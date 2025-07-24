70 человек приняли участие в турнире по настольному теннису, посвященному Дню города Пскова

Сегодня завершился турнир по настольному теннису, посвященный Дню города Пскова, участие в соревнованиях приняли 70 человек, в том числе ведущие спортсмены страны, члены национальной сборной России, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Среди них: Дмитрий Виноградов из Великих Лук, третий номер рейтинга Федерации настольного тенниса страны Артеменко (Санкт-Петербург), Петр Федотов (Санкт-Петербург), Евгений Тихонов (Москва), а также множество других мастеров спорта.
В ходе турнира спортсмены из сборной страны показали высочайший уровень мастерства. Полные итоги турнира оказались следующими.
Мужской разряд:
Женский разряд:
Парный разряд:
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