Спорт

Чемпионат России по сверхлёгкой авиации начался в Псковском районе

Сегодня в Псковском районе на аэродроме «Середка» начался чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии: авиацентр «Серёдка» / «ВКонтакте»

Соревнования проводятся на территории Псковской области уже в третий раз. В этом году чемпионат России продлится с 4 по 7 августа, Кубок России - с 9 по 14 августа.

Организаторы отметили, что участниками соревнований стали около 50 человек из Омска, Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Новгородской областей. Возраст участников составляет от 20 до 65 лет.

Для спортсменов выделили территорию под палаточный лагерь. Им предоставляют возможность подключения электричества, широкополосный Wi-Fi, душевые кабины и туалеты, питьевую воду и двухразовое питание.

Победители и призеры получат дипломы, медали и кубки.