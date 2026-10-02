Около 150 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в деревне Соха Печорского муниципального округа 4 октября. На старт выйдут около 150 спортсменов из примерно 14 муниципалитетов региона, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревнования начнутся в 12:00. Традиционно в мероприятии примут участие представители Пскова, Великих Лук, Гдова, Себежа, Опочки и других муниципалитетов.

Возраст участников первенства составит от 10 до 70 лет. Спортсменам предстоит преодолеть кроссовую дистанцию «лонг», которая относится к длинным дистанциям в спортивном ориентировании. Мужчины побегут десять километров, женщины — восемь километров, а для самых юных участников подготовлена дистанция протяженностью 1,5 километра.

«Соревнования пройдут в заданном направлении с общего старта. Это означает, что спортсмены будут находиться в непосредственной борьбе друг с другом. Здесь важно не только быстро бежать, но и правильно читать карту, выдерживать направление и обладать хорошими физическими качествами», — рассказал Алексей Никитин.

Победителей определят по результатам очной борьбы: первым финишировавший спортсмен станет победителем в своей возрастной категории. Призеров наградят грамотами и медалями.

Параллельно с чемпионатом и первенством состоится марафон «Шефа», посвященный памяти Валентина Никитина — одного из основоположников спортивного ориентирования в Псковской области. По словам Алексея Никитина, спортсмен внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в регионе.