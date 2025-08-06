Спорт

День физкультурника в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спортивный фестиваль в честь Дня физкультурника прошел в Пскове 9 августа.

Традиционный праздник начался утром с забега «5 вёрст» на живописной набережной реки Великой. В этом году к субботнему спортивному мероприятию присоединились рекордные 379 человек. Все любители бега получили уникальную коллекционную медаль в подарок. На территории города развернулось множество спортивных площадок. Гости праздника увидели показательные выступления профессиональных спортсменов и любителей, а также активно принимали участие в открытых тренировках по десяткам видам спорта и дисциплинам физической культуры. Все причастные к Дню физкультурника демонстрировали свои умения в соревнованиях по пляжному волейболу, плаванию на открытой воде, баскетболу 3x3, футболу и другим активностям.

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова.