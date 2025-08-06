Спорт

Чемпионат и первенство области по силовому экстриму пройдут в Пскове

В Пскове пройдут чемпионат и первенство области по силовому экстриму. Об этом сообщил президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чемпионат пройдет 14 сентября. Планируется, что площадкой для него станет стадион «Машиностроитель». Участниками могут стать все жители Псковской области.

«Для этого нужно отправить заявку мне - либо по телефону, либо в личные сообщения ВКонтакте», - рассказал Антон Ковалев.

Он добавил, что соревнования пройдут среди следующих возрастных категорий: от 18 до 21, от 21 и старше. Также участники будут разделены по полу и весовым категориям. Среди упражнений на чемпионате будут становая тяга на максимально возможный вес, «прогулка фермера», подъем «богатырского бревна» за минуту времени и кантовка покрышки.

Участие в соревнованиях будет полностью бесплатным.