Спорт

Глава Федерации ГТО Псковской области похудела на 30 кг, чтобы стать примером для детей

Желание стать примером для детей помогло изменить свою жизнь, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева.

Спортсменка рассказала, что в 30 лет, после двух беременностей, её вес достиг 80 килограммов при росте 159 см. Она осознала, что не может нормально играть с детьми, бегать и даже завязывать шнурки. Это стало для неё сигналом, что пора что-то менять.

«Я захотела стать примером для своих детей. Я хотела показать им, что мама может быть активной и здоровой. Я захотела воспитывать потом внуков, когда появятся. Я хотела жить», — отметила Алена Воробьева.

Гостья студии также упомянула о своих проблемах со здоровьем, включая частые обмороки, которые исчезли после начала занятий спортом.

Сбросив почти 30 килограммов, президент федерации ГТО открыла для себя новые горизонты, включая участие в гонках с препятствиями.