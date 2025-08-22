Глава Федерации ГТО Псковской области похудела на 30 кг, чтобы стать примером для детей 

Желание стать примером для детей помогло изменить свою жизнь, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева.
Спортсменка рассказала, что в 30 лет, после двух беременностей, её вес достиг 80 килограммов при росте 159 см. Она осознала, что не может нормально играть с детьми, бегать и даже завязывать шнурки. Это стало для неё сигналом, что пора что-то менять.
Гостья студии также упомянула о своих проблемах со здоровьем, включая частые обмороки, которые исчезли после начала занятий спортом.
Сбросив почти 30 килограммов, президент федерации ГТО открыла для себя новые горизонты, включая участие в гонках с препятствиями.