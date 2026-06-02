 
Спорт

«Цели поставлены»: псковичи участвуют в отборе в сборную РФ по парапауэрлифтингу

0

Чемпионат России по парапауэрлифтингу проходит в Москве в начале июня. Псковскую область представляют восемь человек, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей участник соревнований, спортсмен, ветеран специальной военной операции Никита Буравцов.

 

«В чемпионате России по парапауэрлифтингу от Псковской области участвуют восемь человек: тренер и семь спортсменов. Из них пятеро – участники специальной военной операции, остальные гражданские. Это ежегодный чемпионат России, отбор в сборную России по парапаурлифингу. Мы в первый раз поехали всей сборной Псковской области на такой масштабный турнир», – сообщил Никита Буравцов.

Он отметил высокий уровень подготовки, грамотный разбор тренером ошибок. Никита Буравцов также обозначил поставленные перед спортсменами цели: по максимуму приблизиться к призовым местам.

«Подготовка шла достаточно хорошо. Перед соревнованиями было много стартов. Благодаря нашему тренеру Петрову Андрею Александровичу проделана колоссальная работа, в том числе над ошибками в технических аспектах выполнения упражнений. Цели поставлены. По крайней мере, выполнить три из трёх попыток, по максимуму взять разряды и приблизиться к призовым местам», – заключил спортсмен. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026