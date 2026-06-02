«Цели поставлены»: псковичи участвуют в отборе в сборную РФ по парапауэрлифтингу

Чемпионат России по парапауэрлифтингу проходит в Москве в начале июня. Псковскую область представляют восемь человек, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей участник соревнований, спортсмен, ветеран специальной военной операции Никита Буравцов.
«В чемпионате России по парапауэрлифтингу от Псковской области участвуют восемь человек: тренер и семь спортсменов. Из них пятеро – участники специальной военной операции, остальные гражданские. Это ежегодный чемпионат России, отбор в сборную России по парапаурлифингу. Мы в первый раз поехали всей сборной Псковской области на такой масштабный турнир», – сообщил Никита Буравцов.
Он отметил высокий уровень подготовки, грамотный разбор тренером ошибок. Никита Буравцов также обозначил поставленные перед спортсменами цели: по максимуму приблизиться к призовым местам.
«Подготовка шла достаточно хорошо. Перед соревнованиями было много стартов. Благодаря нашему тренеру Петрову Андрею Александровичу проделана колоссальная работа, в том числе над ошибками в технических аспектах выполнения упражнений. Цели поставлены. По крайней мере, выполнить три из трёх попыток, по максимуму взять разряды и приблизиться к призовым местам», – заключил спортсмен.