Массовая гонка в честь Дня велосипедиста пройдет 6 июня в Великих Луках

V Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» пройдет 6 июня в Великих Луках. Общий сбор запланирован с 09:30 до 10:00 на площади Ленина для регистрации участников велопробега, а в 10:30 состоится старт. Об этом сообщил председатель Федерации велоспорта Псковской области Юрий Карпенков в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

С площади Ленина движение продолжится по набережной через плотину и по другой стороне приречной территории, и завершится пробег на острове Дятлинка.

На острове в 11:00 состоится торжественное открытие мероприятия с забегами на велосипедах и беговелах для самых маленьких в честь Дня велосипедиста.

На острове Дятлинка пройдут старты в четырех категориях: мальчики и девочки 2021 года рождения и младше на беговелах на дистанции 100-200 метров, мальчики и девочки 2016-2020 годов рождения на велосипедах на дистанции 500 метров, мальчики и девочки 2012-2015 годов рождения на велосипедах на дистанции 1000 метров, а также юноши и девушки 2008-2011 годов рождения на велосипедах на дистанции в два круга по одному километру каждый. По результатам всех забегов пройдет награждение с 12:30 до 13:00.

Следующий блок соревнований, уже для взрослых любителей и спортсменов, планируется в зеленой зоне.

Построение и регистрация участников в центре подготовки велосипедистов на улице Фурманова, строение 83 пройдёт с 13:30 до 14:00. Там запланированы старты в трех категориях: спортсмены — юноши и девушки 2008-2011 годов рождения на дистанции в два круга по пять километров каждый, любители — мужчины и женщины 2006 года рождения и старше на дистанции в один-два круга по пять километров каждый, а также спортсмены — мужчины и женщины 2006 года рождения и старше на дистанции в три круга по пять километров каждый. Награждение после финиша последней группы начнется в 15:00.

Мероприятие в Великих Луках проходит не в первый раз, несколько лет подряд велогонка проводилась непосредственно в городе. Но в этом году из-за большого количества детей до 14 лет было принято решение организовать мероприятие там, где нет проезжей части, по набережной.

На старте ожидается около 200 человек. «В зависимости от погоды, в зависимости от информации, кто узнает, кто — нет. Точное количество участников станет известно только после регистрации», — комментирует Юрий Карпенков.

Чтобы принять участие в велогонке и стартах взрослым и подросткам необходимо иметь свои велосипеды, а для самых маленьких будет предоставлено ограниченное количество двухколесных транспортных средств: «Для маленьких детей беговелы и совсем маленькие велосипеды мы будем брать. Если заезды по несколько человек будут проходить, то по очереди будет возможность поучаствовать тем, у кого нет транспорта», — комментирует Юрий Карпенков.

Председатель Федерации велоспорта Псковской области выступит на мероприятии в качестве главного судьи. «Но у нас там с приветственным словом на торжественном открытии выступят и депутат Государственной Думы, и представитель администрации города. Победителям заездов вручат дипломы, грамоты и медали федерального и областного уровней», — отмечает Юрий Карпенков.

В Великих Луках две велосипедные школы: муниципальная и областная. Учащиеся этих школ также примут участие в велопробеге и стартах на разные дистанции.