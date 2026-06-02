«Дневной дозор»: Нужен ли школам единый учебник по физкультуре?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли в школе единый учебник по физкультуре?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Минпросвещения России разрабатывает государственный учебник по физкультуре для школ. Инициатором такого нововведения стал глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что физкультура, музыка, труд и другие предметы имеют для учащихся такую же значимость, как и математика, поскольку влияют на формирование мировоззрения и кругозора ребенка.

Однако далеко не у всех представителей родительского сообщества очередное новшество, внедряемое в школьный процесс обучения, вызвало положительный отклик. Не оценила такую инициативу и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, она выразила сомнения по поводу необходимости такого учебника. По её мнению, он станет «дополнительным кирпичом, который дети таскают в своём много килограммовом рюкзаке».

Не пришлась по вкусу идея о вводе учебника по физкультуре и первому зампреду комитета Госдумы по просвещению, академику РАО Михаилу Берулаве, который также подчеркнул, что учебники по физкультуре не стоит делать обязательными. По его словам, главное на таких уроках — физическая активность.

А какого мнения о вводе учебника по физкультуре для школьников придерживаются наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синёва сообщила, что в ее образовательном учреждении учебное пособие по физической культуре существует уже не первый год. Она рассказала о том, для чего нужен этот учебник.

«В федеральном перечне эти учебники есть, и наша школа обеспечена ими. Нужно учитывать, что три часа физкультуры включены в учебный план, и не всегда есть возможность провести все часы физкультуры активными в спортивном зале, школы перегружены. В нашем случае один час физкультуры зачастую проходит как теория по тем же темам и разделам рабочей программы по физической культуре. В этом случае и необходимы учебники. Мы также используем печатные издания в случае, когда дети освобождены от физкультуры на две недели, в связи с перенесенным заболеванием, и присутствуют на уроке. Тогда учитель выдает им учебник на руки, и они в течение урока тоже изучают тему урока, только устно. В нашей школе они востребованы, и мы ими пользуемся».

Председатель областного профсоюза народного образования и науки, школьный учитель с 30-тилетним стажем Наталья Горбачева считает, что в последние годы физическая активность учащихся – на низком уровне. По ее оценке, появление учебников по предмету, который создан для того, чтобы эту активность развивать, только усугубит и без того печальную ситуацию.

«Зачем они нужны? Физкультура нужна для движения, чтобы дети на практике совершенствовали себя, сохраняли здоровье, готовились к каким-то соревнованиям. Это не предмет теории, на мой личный взгляд. Наши дети и так очень мало двигаются. Вот сейчас у меня, например, гостит внук, и он из электронной игры не вылезает. Это постоянный спор. Еще мы по физкультуре будем уроки учить? Тогда что будет вообще? И так проблемы со здоровьем, с ожирением и так далее. У нас очень мало люди двигаются, а дети тем более, двигаться негде иногда в больших городах. Может, это дань какой-то идее, но не забота о детях. Это единственный предмет, который должен быть связан со здоровьем. Давать освобожденным детям учебник – я тоже не понимаю, зачем. У них для этого есть облегченные занятия. Это культура своего тела и профилактика здоровья. Поэтому, если меня спросят, я буду против».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман не против ввода новых учебных пособий в школьную образовательную программу. Она придерживается мнения, что полезный учебник в первую очередь должен быть информативным, интересным и соответствовать возрасту ученика, вне зависимости от того, по какому он предмету. Однако целесообразность ввода учебника по физической культуре все же вызывает у нее некоторые сомнения.

«В школе любые хорошие учебники нужны. Под хорошими я подразумеваю те, которые интересны и действительно могут научить детей чему-то. Если предполагается, что именно такие книжки придут в школу и по ним ребята захотят самостоятельно овладеть какими-то навыками физической культуры – это нормально. По мне, для такой работы достаточно простых справочников, потому что учебник проходит огромное количество всевозможных экспертиз и апробаций. А если же это книги для того, чтобы кто-то на них заработал, издательство, автор или же распространители, а эти книги не будут выполнять ту функцию, которую я уже сказала, то они не просто не нужны, а они вредны».

Директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес», известный спортсмен Георгий Пономарев убежден, что задача физкультуры в школе — заложить фундамент здоровья у человека, а не очередную книжку для чтения выпустить, от того и в вводе учебника по физкультуре он не видит ни малейшего смысла. По его мнению, от чтения учебника по «физре» детьми, которые от физических упражнений освобождены, тоже толку мало, вместо этого он считает правильным вводить для них альтернативные виды упражнений.

«Это глупости. Физкультурой надо заниматься, а не читать ее. Я не думаю, что это какие-то космические технологии, которые требуют от учащихся теоретических знаний, для этого есть учитель. Потому что это физиологически обычная функция для человека, ходьба или бег. Для тех, которые освобождены, можно придумать альтернативные упражнения и занятия, потому что в жизни им еще предстоит садиться, ложиться, вставать или скручиваться. Пусть они не подтягиваются и не покажут рекорд в беге «на десятку», тем не менее для них будут доступные варианты».

Мама пятиклассника Анна Удовенко от ввода учебника по физической культуре видит как плюсы, так и минусы. Она так же перечислила причины, по которым бумажные учебные пособия могут быть для школьников малопродуктивными.

«На мой взгляд, дополнительные учебники по физкультуре детям не нужны. На данный момент есть мультимедиа, в том числе и в классах, у учителей есть возможность показать какие-то фильмы или презентации детям по правилам выполнения упражнений. Они будут наиболее эффективны, чем когда дети просто будут листать эти учебники и носить их в и без этого тяжелых портфелях. Но если эти учебники перевести в электронный или мультимедийный формат для детей, то в этом будет смысл. Однако тогда нужно добавлять интерактив, потому что современные дети вряд ли будут смотреть картинки, как это было раньше в учебниках вузов по физической культуру. Все-таки сейчас ребята уже более заточены на мультимедийность, им нужны видео и какие-то форматы, которые позволят посмотреть, как правильно выполняются упражнения. Минусы нововведения, конечно, в том, что на издание бумажных учебников будет потрачено огромное количество денежных средств, а они не всегда будут востребованы. Плюсы в том, что дети, освобожденные от физической культуры, смогут сдавать какие-то свои нормативы, рефераты, отвечать на вопросы к экзамену по физкультуре по структурированному учебнику, которого до данного момента не было».

Не разделяет энтузиазма инициатора о вводе учебника по физкультуре член областного совета отцов Сергей Ремер. На его взгляд, когда речь идет об уроке физкультуры, какие-то методические пособия нужны скорее учителям, нежели детям. По его оценке, ведение детьми конспектов по физкультуре искажает саму идею предмета и физического развития ребенка.

«Если и нужны какие-то методические материалы для освоения курсов физкультуры в школе, то они нужны в первую очередь для учителя, чтобы формировать некий единый стандарт преподавания. Для детей это безусловное искажение духа, спорта и спортивного развития ребенка. В первую очередь на физкультуре ребенок должен двигаться, развивать координацию и коммуникацию в команде, учиться побеждать, выигрывать, прочее. В первую очередь, важно общее развитие ребенка, будь то спорт или гуманитарные науки. Мы не углубляемся в глубокий курс конкретного предмета. Это может быть и нужно будет в высших учебных заведениях, если ребенок выбирает стезю спорта или учителя по физкультуре. Там это действительно применимо. В школе же это абсолютно излишне, у них и так хватает учебников, тетрадок и письменной информации. Там, где надо работать руками и ногами, это не надо».

В программе наши собеседники делились мнениями о том, нужен ли школьникам учебник по физической культуре? Представители родительского сообщества придерживаются мнения о том, что школьникам сегодня и так приходится носить тяжеленные рюкзаки, и дополнительный учебник им вряд ли пойдет на пользу. Многие наши комментаторы не видят смысла в таком нововведении в образовательный процесс либо потому, что считают его бесполезным, либо же подобное учебное пособие и вовсе уже используется в образовательном процессе, и в новом школы не нуждаются. По итогу программы видно, что ни один из наших собеседников не выступил в поддержку ввода учебника по «физре» в школьную программу, ведь, по мнению большинства, подобного рода новшества искажают само понятие этой дисциплины. Основные цели физкультуры направлены на укрепление здоровья школьников, развитие силы, ловкости и выносливости, а вот ведение конспектов и заучивание материалов присуще скорее тем предметам, по которым сдаются обязательные экзамены… хотя и о том, чтобы ввести экзамен по физической культуре, разговоры уже тоже ведутся.

Александра Братчикова