 
Спорт

Футбольная команда «Луки-Энергия» сыграет с «Муромом» 7 июня

0

Футбольный матч между ФК «Луки-Энергия» и ФК «Муром» состоится 7 июня в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Дорогие великолучане и уважаемые гости нашего города! Приглашаем всех на стадион "Экспресс"! Футбольная команда "Луки-Энергия" в воскресенье, 7 июня, проведёт шестой домашний матч нового сезона LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизиона Б" 2026 года с одним из лидеров группы - "Муромом". "Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите в этой игре нашу футбольную команду!» - призвали в администрации города.

Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе.

«Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах! Игра начнётся в 16:00», - добавили в администрации.

Ранее «Луки-Энергия» провела пятый домашний матч, в котором одержала победу над «Звездой» с «сухим» счётом – 3:0. Таким образом, команда Михаила Сальникова продолжила свою серию без поражений, доведя её до девяти игр. Великолукская команда – единственная в «Группе 2», выступающая без поражений со старта сезона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026