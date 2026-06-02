Футбольная команда «Луки-Энергия» сыграет с «Муромом» 7 июня

Футбольный матч между ФК «Луки-Энергия» и ФК «Муром» состоится 7 июня в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Дорогие великолучане и уважаемые гости нашего города! Приглашаем всех на стадион "Экспресс"! Футбольная команда "Луки-Энергия" в воскресенье, 7 июня, проведёт шестой домашний матч нового сезона LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизиона Б" 2026 года с одним из лидеров группы - "Муромом". "Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите в этой игре нашу футбольную команду!» - призвали в администрации города.

Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе.

«Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах! Игра начнётся в 16:00», - добавили в администрации.

Ранее «Луки-Энергия» провела пятый домашний матч, в котором одержала победу над «Звездой» с «сухим» счётом – 3:0. Таким образом, команда Михаила Сальникова продолжила свою серию без поражений, доведя её до девяти игр. Великолукская команда – единственная в «Группе 2», выступающая без поражений со старта сезона.