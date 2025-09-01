Псковcкая обл.
Великолукские лучники завоевали медали во всех видах программы соревнований в Бресте

02.09.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Великолукские лучники успешно выступили на международных соревнованиях в Бресте, завоевав медали во всех видах программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. 

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Александра Савенкова стала чемпионкой среди женщин, обыграв в финале соотечественницу Милану Мурзину. Илья Силаев взял «серебро» у мужчин. В командных состязаниях спортсмены также не остались без наград: Савенкова и Силаев добавили в общую копилку еще по «серебру», а Мурзина — «золото».

В миксте Александра Савенкова вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, а дуэт Силаева и Мурзиной стал серебряным призером.

Источник: Псковская Лента Новостей
