Спорт

Великолукские лучники завоевали медали во всех видах программы соревнований в Бресте

Великолукские лучники успешно выступили на международных соревнованиях в Бресте, завоевав медали во всех видах программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Александра Савенкова стала чемпионкой среди женщин, обыграв в финале соотечественницу Милану Мурзину. Илья Силаев взял «серебро» у мужчин. В командных состязаниях спортсмены также не остались без наград: Савенкова и Силаев добавили в общую копилку еще по «серебру», а Мурзина — «золото».

В миксте Александра Савенкова вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, а дуэт Силаева и Мурзиной стал серебряным призером.