Спорт

Региональным представителем НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» стал Дмитрий Иванов

Региональным представителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+» в Псковской области в сезоне 2025/2026 стал Дмитрий Иванов, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Ночная хоккейная лига 1 сентября завершила регистрацию заявок от кандидатов в региональные представители, которые планируют к проведению региональные чемпионаты Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026, и которые соответствуют требованиям положения о региональных представителях Фонда «НХЛ».

Фонд «Ночной хоккейной лиги» наделил полномочиями регионального представителя в Псковской области Лиги в дивизионе «Любитель 40+» в сезоне 2025/2026 капитана команды «Красный город» Дмитрия Иванова.

Региональным представителем Ночной хоккейной лиги в Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» остаётся Владимир Фандуберин.

Напомним, ночная хоккейная лига в Псковской области сезона-2025/26 возвращается к нам, уже традиционно, в двух дивизионах: «Любитель 40+» и «Любитель 50+». Планируется, что в турнирах «40+» и «50+» примут участие 14 коллективов, в каждом дивизионе по семь команд.