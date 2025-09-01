Чемпионат и первенство по силовому экстриму пройдут на псковском «Машиностроителе»

Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму для любителей пройдут 14 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации силового экстрима Псковской области.
Соревнования организуют среди мужчин и женщин от 21 года, а также-юниоров и юниорок с 18 лет.
Женщины и юниорки:
Мужчины и юниоры:
Соревнования проводятся в один день, с 12.00 до 16.00, по адресу: Псковская область, Псков, стадион «Машиностроитель».
Регистрация, жеребьёвка и взвешивание будут проходить с 09.00 до 11.00.
Подготовка и разминка спортсменов с 11.00 до 12.00.
Открытие и начало соревнований в 12.00.