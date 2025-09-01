Спорт

Чемпионат и первенство по силовому экстриму пройдут на псковском «Машиностроителе»

Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму для любителей пройдут 14 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации силового экстрима Псковской области.

Соревнования организуют среди мужчин и женщин от 21 года, а также-юниоров и юниорок с 18 лет.

Женщины и юниорки:

весовая категория 64 кг - многоборье;

весовая категория 72 кг - многоборье;

весовая категория 81 кг - многоборье;

весовая категория 81+ кг – многоборье;

Мужчины и юниоры:

весовая категория 80 кг - многоборье;

весовая категория 90 кг - многоборье;

весовая категория 105 кг - многоборье;

весовая категория 105+ кг – многоборье;

Соревнования проводятся в один день, с 12.00 до 16.00, по адресу: Псковская область, Псков, стадион «Машиностроитель».

Регистрация, жеребьёвка и взвешивание будут проходить с 09.00 до 11.00.

Подготовка и разминка спортсменов с 11.00 до 12.00.

Открытие и начало соревнований в 12.00.