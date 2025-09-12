Спорт

Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Пскове

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти тренера Михаила Самарина, пройдут 14 сентября в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Псковской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Григорий Захаров.

Фото Кирилла Кожукова

Старт мероприятия состоится в 9:00 в Пскове по адресу: улица Воеводы Шуйского, дом 9. В Кубке примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет, которые выступят на дистанциях 200 и 500 метров.

Призеры будут награждены медалями и грамотами, победитель — медалью, грамотой и кубком.

Михаил Самарин был тренером псковской спортивной школы «Ника» по гребле на байдарках и каноэ. На гребной базе он проработал 20 лет. Среди его воспитанников мастер спорта России международного класса Александр Николаев. Михаил Самарин скончался 18 сентября 2020 года в возрасте 49 лет.