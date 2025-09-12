Спорт

Более 160 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове

На набережной реки Великой состоялся 173 традиционный субботний старт 5 вёрст. В эту субботу дистанцию протяжённостью пять километров преодолели 164 участника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Мероприятие вновь доказало, что вести активный образ жизни — доступно и весело. На старт вышли люди всех возрастов: опытные спортсмены, семьи с маленькими детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.

Перед стартом руководитель отдела воспитательной работы Псковского филиала Центра «ВОИН» Игорь Яшкин провёл для всех собравшихся энергичную разминку.

«Для нас ключевое — это не результат, а сам факт участия. Мы рады видеть, как много псковичей выбирают активность и здоровье, и создаём для этого все условия», — отметили организаторы.

Участие в мероприятии бесплатное и открытое для всех. Проводится силами волонтеров, каждую субботу, старт в 9:00 на набережной около дома №16 улица Профсоюзная