Спорт

Мастер спорта по боксу Мухаммад Шехов провел тренировку в ВЛГАФК

Секцию бокса в Великолукской государственной академии физической культуры посетил обладатель титулов WBA Asia, IBF Intercontinental и WBO European, профессиональный боксер RCC Boxing Promotions Мухаммад Шехов и провел для ребят мастер-класс, сообщили в официальной группе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Мухаммад Шехов-официальное сообщество «ВКонтакте»

Чемпион поделился своим опытом, показал несколько приемов и зарядил юных спортсменов мотивацией.



После тренировки он сказал: «Я очень счастлив и рад за отличную тренировку. Ребята молодцы! Занимайтесь боксом всегда и везде!» - обратился спортсмен к участникам мастер-класса.