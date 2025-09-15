Спорт

Опубликована предварительная программа 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Стала известна предварительная программа 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в группе «Воздухоплавание | Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие пройдёт с 11 по 19 июня 2026 года и вновь соберёт лучших воздухоплавателей из разных стран! Вас ждут захватывающие полёты, яркие церемонии, ночное свечение аэростатов и, конечно, неповторимая атмосфера праздника в небе!» - сообщили в группе.

Предварительная программа:

11 июня (четверг)

12:00–16:00 — регистрация участников (МБУ «Стрелец»)

Вечером — тренировочный полёт

12 июня (пятница)

Утро — тренировочный полёт.

10:00–15:00 — регистрация участников,

15:00–16:00 — генеральный брифинг,

17:00 — движение колонны участников,

17:30 — торжественное открытие встречи,

19:00–21:00 — общий старт аэростатов (Крепость),

22:00–00:00 — ночное свечение аэростатов (Крепость).

13 июня (суббота)

Утро — свободный полёт,

19:30–21:00 — кей-граб (набережная реки Ловать)

14–18 июня

Утренние и вечерние спортивные полёты каждый день

18 июня

Ночной полёт

19 июня (пятница)

17:00 — торжественное закрытие, подведение итогов и награждение победителей (Великолукский драмтеатр)

20 июня (суббота)

Отъезд участников

Напомним, 29-я международная встреча воздухоплавателей собрала рекордное количество аэронавтов. В этом году в Великие Луки приехали более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья, 34 из них стали участниками 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту