Уравнение на физкультуре

После введения единого стандарта школьной формы законодатели взялись за спортивную одежду. В Госдуме предложили ввести в образовательных учреждениях единую форму для уроков физкультуры. Инициативу активно обсуждает общественность, причем, результаты опросов говорят о том, что далеко не всем она по душе. Мнение псковских педагогов, родителей, учеников и психолога по этому поводу узнала Псковская Лента Новостей.

Предложение ввести в школах единую спортивную форму уже направлено в Минпросвещения и Минспорта. Авторы инициативы - глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. «Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации. Введение унифицированной спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны», - цитируют федеральные СМИ документ на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Кроме того, по словам депутатов, реализация этого предложения снизит финансовую нагрузку на родителей: «Мы уравняем учеников между собой, устраним «гонку моды». Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет».

Не против, но...

Но все ли хотят «уравняться»? Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что каждый второй пскович против единой спортивной формы в школах. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 29% горожан, против — 54%.

Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 33%, против — 58%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».

Опрошенные ПЛН родители и педагоги в целом оказались не против нововведения, но со многими «но»…

«Идея хорошая, но если будет реализована не за счёт родителей», - считает псковичка, мама двоих детей Елена К.

По ее словам, когда старший сын учился в начальной школе, в классе была единая спортивная форма: синие футболки и черные брюки. «Как-то все с пониманием отнеслись, дети ходили именно в одежде таких цветов. Думаю, это было удобно, в первую очередь, учителям - сразу различали, где какой класс. В старших классах особых требований к форме не было, лишь бы в ней было удобно бегать и прыгать», - говорит она.

Поэтому, уже имея опыт ношения единой спортивной формы, Елена не против того, чтобы ее снова ввели во всех школах. «Одинаковая форма? Почему бы и нет? Главное, чтобы она была удобная, качественная и недорогая», - отмечает она.

«Единая форма — это не плохо. Не нужно постоянно покупать какие-то модные футболки и шорты. Главное, чтобы она была более-менее качественной и могла выдержать целый год уроков физкультуры. Да и в целом, как в прошлом человек, причастный к спорту, могу сказать, что для активностей и в зале, и на улице важнее обувь. На ней экономить не стоит. Потому что это — здоровье. Кроссовки, кажется, никто не собирается выдавать одинаковые, поэтому будем покупать сами, и желательно — неплохого качества. А форма пускай будет одинаковая», - говорит отец двоих детей школьного возраста Виктор С.

Есть вопросы к инициативе введения формы и у тренера, учителя физической культуры псковской гимназии № 29 Людмилы Горячевой. «В современном обществе все чаще стоит вопрос об эстетике и единстве спортивной школьной формы. Но кто будет обеспечивать нововведение единой формы? У родителей учащихся финансовое положение разное. А ведь форма должна быть не только доступной в ценовом сегменте, но и соответствовать санитарным нормам и требованиям. Определенная высота подошвы кроссовок, ее гибкость. В приоритете одежда должна быть из хлопчатобумажной ткани – это гигиенично. Сейчас есть хорошая "дышащая" форма из синтетических тканей, но я как учитель и тренер, спортсмен в прошлом, могу утверждать, что в приоритете не синтетика», - отмечает учитель.

По словам Людмилы Горячевой, в гимназии в начальных классах есть тенденция «одноцветного стиля». Например, один класс - в синих футболках, другой — в красных, третий — в желтых. «Если речь идет о соревновательном периоде, то ни родителям, ни учителям не нужно думать, как выделить соперников. Это удобно и в повседневной носке: параллель выделена цветом - эстетично, гармонично, лаконично, и в то же время для малышей — ярко-празднично», - говорит она.

«Что касается старших классов, я, например, лояльно отношусь к стилю формы», - сообщает учитель. По ее словам, многие ученики занимаются в спортивных школах и секциях, и на урок одевают форму с логотипом организации. К тому же она удобна для обучающихся. Например, баскетболисты носят майку и шорты, девочки-аэробистки могут надеть шорты-юбку или лосины, у легкоатлетов - своя форма.

«Все эстетично! При этом хочу отметить, когда ученики надевают свою уникальную форму, мы сразу видим профессионалов в виде спорта. И товарищи интересуются достижениями и "подтягиваются" в вид спорта, а это актуально в современном обществе для здоровьесбережения. Такой опыт есть. То есть, форма - это фактически реклама спорта», - считает она.

По мнению тренера, форма «должна быть не только комфортной, но и гигиеничной, соответствовать всем требованиям». «А что касается "единства", то можно иметь форму для выступлений с логотипом, эмблемой учебной организации», - предлагает она.

На каждый плюс — свой минус

Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Лидер» Геннадий Кочетков считает предложение ввести единую форму для уроков физкультуры хорошей инициативой. «Обязательно надо вводить. Раньше была школьная спортивная форма, и это было удобно», - считает он.

Правда, по словам тренера, как только вводится какая-то форма, ее почему-то не хватает всем, и она начинает дорожать. «Так со школьной формой было. Ввели с этого года у нас форму с бордовым жилетом. И была проблема: заказывали. Сначала за 500 рублей, а потом уже за 2-3 тысячи рублей. Спекулянты сразу начинают наживаться на этом. Если бы сделало государство единую форму и единую цену, было бы хорошо», - говорит он.

Еще один момент - спортивная форма «должна быть удобной, с фиксирующими манжетами, и обязательно - из хлопка, не синтетическая». А вот идею сделать ее в цветах триколора, Геннадий Кочетков не считает удачной. «Нет, флаг на себя надевать не надо!» - уверен он.

По его словам, лучше всего для спортивной формы подойдут такие цвета, как серый, синий, черный. «Я всю жизнь занимаюсь спортом, и считаю, что самый лучший цвет - это тот, который не маркий. Не какой-то розовый, а такие цвета, на которых не видна грязь. На физкультуре дети постоянно в движении: побежал, споткнулся, упал. На светлой одежде все это сразу видно. Ни к чему совершенно», - подчеркивает он.

Что касается самих школьников, то не все из них хотели бы ходить на уроки физкультуры в единой спортивной форме. «Для меня главное, чтобы было удобно и красиво. Если форма будет такой, то, наверное, это неплохо, что она будет», - говорит десятиклассница Соня В.

А Александра К. из 9-го класса категорически против. «У каждого есть своя удобная одежда. Понятное дело, что кому-то будет в такой форме некомфортно. Тем более, подростки все равно не будут ее носить или начнут прогуливать уроки», - считает школьница.

Неоднозначного мнения об инициативе и псковский психолог Анна Чуева. По ее словам, на каждый плюс единой формы есть свой минус.

Как единая форма влияет на школьников?

Плюс: социальное равенство. Когда все одеты одинаково, меньше поводов для зависти, насмешек из-за одежды. Минус: одежда - это не единственный атрибут социального статуса семьи. Дети между собой общаются и знают о социальном статусе друг друга.

«Главное, чтобы ученический коллектив был сплоченным и дисциплинированным, а это уже ответственность взрослых», - считает психолог.

Плюс: Единый стиль одежды может способствовать ощущению себя частью одной команды, одного коллектива. Минус: подавление индивидуальности.

«Для некоторых детей одежда – это способ самовыражения, особенно актуально для подростков. И очень странно уравнивать по форме подрастающих юношей и девушек», - говорит она.

Плюс: форма часто ассоциируется с более строгим режимом и дисциплиной, что может положительно сказаться на общей атмосфере в школе. Меньше времени и внимания тратится на выбор одежды.

Минус: если дисциплины в учебном процессе нет, то форма её не улучшит. То же самое касается одежды, всё очень индивидуально, опрятные дети будут стараться выглядеть аккуратно, а детям которым всё равно на свой внешний вид, так же будут небрежно относиться к форме.

Анна Чуева рекомендует родителям и учителям не спорить о форме, а воспитывать их своим примером. «Родители и учителя должны активно работать над формированием у детей понимания и принятия различий между людьми, развивать эмпатию, умение поставить себя на место другого, понять его чувства. Также нужно создавать позитивную атмосферу в классе и вместе с детьми занимаются чем-то интересным. Не одежда красит человека, а добрые дела. И дело совсем не в форме», - считает психолог.

Таким образом, единого мнения о том, нужна ли единая форма на уроках физкультуры, нет. Но и категорических противников такой инициативы немного. В принципе успехи в спорте, как и в любом другом деле, не зависят от «обертки». Но, действительно, если спортивная форма будет красивой, практичной и удобной, то почему нет?

Светлана Синцова