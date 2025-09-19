Уравнение на физкультуре

После введения единого стандарта школьной формы законодатели взялись за спортивную одежду. В Госдуме предложили ввести в образовательных учреждениях единую форму для уроков физкультуры. Инициативу активно обсуждает общественность, причем, результаты опросов говорят о том, что далеко не всем она по душе. Мнение псковских педагогов, родителей, учеников и психолога по этому поводу узнала Псковская Лента Новостей.
Предложение ввести в школах единую спортивную форму уже направлено в Минпросвещения и Минспорта. Авторы инициативы - глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. «Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации. Введение унифицированной спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны», - цитируют федеральные СМИ документ на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
Кроме того, по словам депутатов, реализация этого предложения снизит финансовую нагрузку на родителей: «Мы уравняем учеников между собой, устраним «гонку моды». Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет».
Но все ли хотят «уравняться»? Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что каждый второй пскович против единой спортивной формы в школах. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 29% горожан, против — 54%.
Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 33%, против — 58%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».
Опрошенные ПЛН родители и педагоги в целом оказались не против нововведения, но со многими «но»…
«Идея хорошая, но если будет реализована не за счёт родителей», - считает псковичка, мама двоих детей Елена К.
По ее словам, когда старший сын учился в начальной школе, в классе была единая спортивная форма: синие футболки и черные брюки. «Как-то все с пониманием отнеслись, дети ходили именно в одежде таких цветов. Думаю, это было удобно, в первую очередь, учителям - сразу различали, где какой класс. В старших классах особых требований к форме не было, лишь бы в ней было удобно бегать и прыгать», - говорит она.
Поэтому, уже имея опыт ношения единой спортивной формы, Елена не против того, чтобы ее снова ввели во всех школах. «Одинаковая форма? Почему бы и нет? Главное, чтобы она была удобная, качественная и недорогая», - отмечает она.
«Единая форма — это не плохо. Не нужно постоянно покупать какие-то модные футболки и шорты. Главное, чтобы она была более-менее качественной и могла выдержать целый год уроков физкультуры. Да и в целом, как в прошлом человек, причастный к спорту, могу сказать, что для активностей и в зале, и на улице важнее обувь. На ней экономить не стоит. Потому что это — здоровье. Кроссовки, кажется, никто не собирается выдавать одинаковые, поэтому будем покупать сами, и желательно — неплохого качества. А форма пускай будет одинаковая», - говорит отец двоих детей школьного возраста Виктор С.
Есть вопросы к инициативе введения формы и у тренера, учителя физической культуры псковской гимназии № 29 Людмилы Горячевой. «В современном обществе все чаще стоит вопрос об эстетике и единстве спортивной школьной формы. Но кто будет обеспечивать нововведение единой формы? У родителей учащихся финансовое положение разное. А ведь форма должна быть не только доступной в ценовом сегменте, но и соответствовать санитарным нормам и требованиям. Определенная высота подошвы кроссовок, ее гибкость. В приоритете одежда должна быть из хлопчатобумажной ткани – это гигиенично. Сейчас есть хорошая "дышащая" форма из синтетических тканей, но я как учитель и тренер, спортсмен в прошлом, могу утверждать, что в приоритете не синтетика», - отмечает учитель.
По словам Людмилы Горячевой, в гимназии в начальных классах есть тенденция «одноцветного стиля». Например, один класс - в синих футболках, другой — в красных, третий — в желтых. «Если речь идет о соревновательном периоде, то ни родителям, ни учителям не нужно думать, как выделить соперников. Это удобно и в повседневной носке: параллель выделена цветом - эстетично, гармонично, лаконично, и в то же время для малышей — ярко-празднично», - говорит она.
«Что касается старших классов, я, например, лояльно отношусь к стилю формы», - сообщает учитель. По ее словам, многие ученики занимаются в спортивных школах и секциях, и на урок одевают форму с логотипом организации. К тому же она удобна для обучающихся. Например, баскетболисты носят майку и шорты, девочки-аэробистки могут надеть шорты-юбку или лосины, у легкоатлетов - своя форма.
«Все эстетично! При этом хочу отметить, когда ученики надевают свою уникальную форму, мы сразу видим профессионалов в виде спорта. И товарищи интересуются достижениями и "подтягиваются" в вид спорта, а это актуально в современном обществе для здоровьесбережения. Такой опыт есть. То есть, форма - это фактически реклама спорта», - считает она.
По мнению тренера, форма «должна быть не только комфортной, но и гигиеничной, соответствовать всем требованиям». «А что касается "единства", то можно иметь форму для выступлений с логотипом, эмблемой учебной организации», - предлагает она.
Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Лидер» Геннадий Кочетков считает предложение ввести единую форму для уроков физкультуры хорошей инициативой. «Обязательно надо вводить. Раньше была школьная спортивная форма, и это было удобно», - считает он.
Правда, по словам тренера, как только вводится какая-то форма, ее почему-то не хватает всем, и она начинает дорожать. «Так со школьной формой было. Ввели с этого года у нас форму с бордовым жилетом. И была проблема: заказывали. Сначала за 500 рублей, а потом уже за 2-3 тысячи рублей. Спекулянты сразу начинают наживаться на этом. Если бы сделало государство единую форму и единую цену, было бы хорошо», - говорит он.
Еще один момент - спортивная форма «должна быть удобной, с фиксирующими манжетами, и обязательно - из хлопка, не синтетическая». А вот идею сделать ее в цветах триколора, Геннадий Кочетков не считает удачной. «Нет, флаг на себя надевать не надо!» - уверен он.
По его словам, лучше всего для спортивной формы подойдут такие цвета, как серый, синий, черный. «Я всю жизнь занимаюсь спортом, и считаю, что самый лучший цвет - это тот, который не маркий. Не какой-то розовый, а такие цвета, на которых не видна грязь. На физкультуре дети постоянно в движении: побежал, споткнулся, упал. На светлой одежде все это сразу видно. Ни к чему совершенно», - подчеркивает он.
Что касается самих школьников, то не все из них хотели бы ходить на уроки физкультуры в единой спортивной форме. «Для меня главное, чтобы было удобно и красиво. Если форма будет такой, то, наверное, это неплохо, что она будет», - говорит десятиклассница Соня В.
А Александра К. из 9-го класса категорически против. «У каждого есть своя удобная одежда. Понятное дело, что кому-то будет в такой форме некомфортно. Тем более, подростки все равно не будут ее носить или начнут прогуливать уроки», - считает школьница.
Неоднозначного мнения об инициативе и псковский психолог Анна Чуева. По ее словам, на каждый плюс единой формы есть свой минус.
Как единая форма влияет на школьников?
Плюс: социальное равенство. Когда все одеты одинаково, меньше поводов для зависти, насмешек из-за одежды. Минус: одежда - это не единственный атрибут социального статуса семьи. Дети между собой общаются и знают о социальном статусе друг друга.
«Главное, чтобы ученический коллектив был сплоченным и дисциплинированным, а это уже ответственность взрослых», - считает психолог.
Плюс: Единый стиль одежды может способствовать ощущению себя частью одной команды, одного коллектива. Минус: подавление индивидуальности.
«Для некоторых детей одежда – это способ самовыражения, особенно актуально для подростков. И очень странно уравнивать по форме подрастающих юношей и девушек», - говорит она.
Плюс: форма часто ассоциируется с более строгим режимом и дисциплиной, что может положительно сказаться на общей атмосфере в школе. Меньше времени и внимания тратится на выбор одежды.
Минус: если дисциплины в учебном процессе нет, то форма её не улучшит. То же самое касается одежды, всё очень индивидуально, опрятные дети будут стараться выглядеть аккуратно, а детям которым всё равно на свой внешний вид, так же будут небрежно относиться к форме.
Анна Чуева рекомендует родителям и учителям не спорить о форме, а воспитывать их своим примером. «Родители и учителя должны активно работать над формированием у детей понимания и принятия различий между людьми, развивать эмпатию, умение поставить себя на место другого, понять его чувства. Также нужно создавать позитивную атмосферу в классе и вместе с детьми занимаются чем-то интересным. Не одежда красит человека, а добрые дела. И дело совсем не в форме», - считает психолог.
Таким образом, единого мнения о том, нужна ли единая форма на уроках физкультуры, нет. Но и категорических противников такой инициативы немного. В принципе успехи в спорте, как и в любом другом деле, не зависят от «обертки». Но, действительно, если спортивная форма будет красивой, практичной и удобной, то почему нет?
Светлана Синцова