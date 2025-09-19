Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с тренером футбольной школы «Спартак Юниор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - известный псковский футболист, тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин. Почему московский «Спартак» занимает всего-лишь 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги? Почему в клубе происходит чехарда с тренерами? Можно ли перегореть футболом, если ты его сильно любишь? Как Роман Сорокин решил из футболиста перейти в тренеры? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.