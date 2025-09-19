Псковские каратисты стали призерами соревнований «Петербургская осень»

19-21 сентября в Санкт-Петербурге проходили международные, всероссийские и межрегиональные соревнования по карате WKF «Петербургская осень», в них приняли участие псковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной Федерации карате города Пскова.
Фото: спортивная Федерация карате города Пскова
«Традиционно это первый большой старт для нашей команды в новом сезоне. На соревнованиях в Санкт-Петербурге всегда огромная конкуренция и принципиальные поединки между соперниками. В этом году была очень большая и сильная команда из Республики Беларусь. Наша команда показала хорошие результаты. Не все поднялись на пьедестал, но показали уверенный технический прогресс», - рассказал председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Команда была представлена воспитанниками спортивного клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина».
Проведя по пять поединков, в шаге от медали остались Алексей Буравлев и Никита Ершов.
Тренируют спортсменов Евгений Ермолов, Максим Степанов, Михаил Шалыгин и Антон Потебня.