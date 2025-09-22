Турнир по воздушной гимнастике собрал в Пскове около 160 спортсменов

20 сентября в Пскове прошел большой спортивный турнир по воздушной гимнастике Polygon West 2025, который собрал около 160 спортсменов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Соснового Бора, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер Софья Колоскова.
Фотографии: Софья Колоскова
Псковские спортсмены из центра развития спорта Gym Koloskova стали одной из самых многочисленных команд на турнире. Они представили около 60 разнообразных программ.
Итоги команды:
Также девушки получили спортивные титулы по воздушному кольцу и полотну.
Команда получила кубок от президента федерации IFAS Максима Семенова.
Тренеры: Диана Крикун, Алла Бирюкова, Софья Колоскова.