Спорт

Турнир по воздушной гимнастике собрал в Пскове около 160 спортсменов

20 сентября в Пскове прошел большой спортивный турнир по воздушной гимнастике Polygon West 2025, который собрал около 160 спортсменов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Соснового Бора, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер Софья Колоскова.

Фотографии: Софья Колоскова

Псковские спортсмены из центра развития спорта Gym Koloskova стали одной из самых многочисленных команд на турнире. Они представили около 60 разнообразных программ.

Итоги команды:

23 золотых медали,

12 серебряных медалей,

14 бронзовых медалей.

Также девушки получили спортивные титулы по воздушному кольцу и полотну.

Третий спортивный титул по воздушному кольцу получили Ксения Лобанова и Марина Шувалова.

Второй спортивный титул по воздушному кольцу завоевала София Закарян.

Второй спортивный титул по воздушному полотну достался Анне Воронцовой.

Команда получила кубок от президента федерации IFAS Максима Семенова.

Тренеры: Диана Крикун, Алла Бирюкова, Софья Колоскова.