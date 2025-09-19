Спорт

Псковский футболист перечислил проблемы московского «Спартака»

Московский «Спартак» сталкивается с серьезными проблемами, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Об этом рассказал известный псковский футболист и тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин в новом выпуске программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что частая смена тренеров негативно сказывается на стабильности клуба. «Тренеры работают как «временщики», не задумываясь о долгосрочных перспективах», — прокомментировал Роман Сорокин.

Футболист выделил два подхода в тренерской работе: проактивный и реактивный. «Проактивный подход подразумевает создание системы, где команда развивается и растет, а реактивный — это когда тренер реагирует на текущие проблемы, не имея четкой стратегии», — пояснил Роман Сорокин и подчеркнул, что, к сожалению, в российских футбольных школах зачастую используется реактивный подход.

Гость студии также высказал мнение о том, что клубы предпочитают привлекать иностранцев вместо того, чтобы вкладывать время и ресурсы в развитие молодых игроков: «Нам легче взять условно латиноамериканца за какие-то деньги, чем в течение 10-12 лет воспитывать детей».