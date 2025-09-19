Спорт

Проблемы развития юных футболистов в России осветил известный псковский спортсмен

Развитие юных футболистов в России сталкивается с трудностями несмотря на успехи детей на общероссийских соревнованиях. Об этом рассказал известный псковский футболист и тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин в новом выпуске программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В программе подняли вопрос о том, почему несмотря на успехи детей на общероссийских соревнованиях псковские ребята не пробиваются на более высокие уровни. Роман Сорокин отметил, что это действительно серьезная проблема как в России, так и в Европе. Он пояснил, что в России до 16-17 лет игрока уже считают «взрослым» и ожидают от него высоких результатов: «Во главу угла ставятся кубки и медали, и это становится мерилом успешности игрока», — сказал гость студии.

Роман Сорокин также сравнил подходы к развитию юных футболистов в России и Европе. В отличие от России, где акцент делается на ранних результатах, в Европе существует система U-21, где игроков до 21 года считают перспективными: «Есть официальная статистика, которая показывает, что дети, родившиеся в первые три месяца года, имеют больше шансов на успех, но к 16 годам они часто выжаты и не имеют ресурсов продолжать», — добавил тренер футбольной школы «Спартак Юниор».

Ведущий задал вопрос о том, возможно ли психологическое выгорание у детей, которые занимаются любимым делом. Роман Сорокин ответил утвердительно: «Да, возможно. Внешняя мотивация, такая как кубки и медали, может подавлять внутреннее желание играть. Когда дети начинают воспринимать игру как обязанность ради наград, их любовь к футболу может угаснуть».