Спорт

Известный псковский футболист рассказал о пути от игрока к тренеру

Переход от игрока к тренеру — сложный процесс, который требует знаний и страсти к футболу. Об этом рассказал известный псковский футболист и тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин в новом выпуске программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мой тренерский путь начался в 2015 году, когда у нас была команда «Автофаворит». Я был играющим тренером, проводил тренировки и делал разбор игры. Однако тогда я не представлял, что стану тренером на постоянной основе. Это было скорее хобби», — поделился Роман Сорокин.

Гость студии отметил, что уже тогда его способности по настройке команды и мотивации игроков были замечены окружающими, хотя сам он не планировал заниматься тренерством, особенно в детском спорте. «В 2019 году я начал работать в школе «Спартак Юниор», и это было для меня настоящим испытанием. Я был парализован от волнения, когда увидел детей, которые шумели и бегали», — вспоминает известный псковский футболист.

Роман Сорокин продолжил свой путь несмотря на трудности. «Во время пандемии мы работали онлайн, проводили занятия через Zoom. Когда вернулись к обычным тренировкам, мне доверили полноценную группу 2008-2009 года рождения», — рассказал он.

Сейчас Роман Сорокин работает как главный тренер с разными возрастами.