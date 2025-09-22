Спорт

Турнир по волейболу памяти Александра Невского пройдет в псковском «Олимпе»

В спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 23 сентября состоится турнир по волейболу, посвященный памяти князя Александра Невского, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Дружина» Елена Иванова.

Турнир, организованный АНО «Дружина», начнется в 9:00 и соберет волейбольные сборные из различных ведомств. В соревнованиях примут участие команды Главного управления МЧС России по Псковской области, управления Росгвардии, управления МВД, Пограничного управления ФСБ, а также коллективы военного учебного центра ПсковГУ, центра «Воин», второй отдельной ордена Жукова бригады специального назначения и спортсмены АНО «Дружина».

Каждая сборная состоит из шести игроков и двух запасных. Участники турнира должны быть не моложе 18 лет. В рамках соревнования будут разыграны три призовых места, лучших участников наградят кубками и грамотами.