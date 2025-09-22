Спорт

Турнир на Кубок Невского по практической стрельбе пройдёт в Пскове 28 сентября

Турнир Псковской области на Кубок князя Александра Невского по практической стрельбе из пневматического пистолета состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 сентября, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.

Соревнования пройдут в формате личных зачётов на легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель». Мероприятие начнётся в субботу, 27 сентября, с прематча, который включает проверку упражнений и подготовку участников. Основной матч состоится в воскресенье, 28 сентября.

На данный момент зарегистрировано 65 спортсменов, среди которых как опытные стрелки, так и новички. Самому младшему участнику всего 8 лет, а самому старшему — 56. Все желающие, знающие требования и правила данного вида спорта, могут подать заявку на участие через специальную платформу.

Каждый участник получит возможность продемонстрировать свои навыки, а победители будут награждены призами и медалями. Особое внимание уделят тем, для кого это первое соревнование — они также получат приветственные призы и поздравления.