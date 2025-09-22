Спорт

В Пскове прошли II региональные соревнования по боксу на призы ПАО «Авар»

В Пскове прошли II региональные соревнования по боксу на призы ПАО «Авар». Турнир собрал около 150 лучших боксеров с северо-западных регионов: Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Республики Карелия, Калининграда и Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«Бои получились очень напряжёнными и зрелищными, а результаты превзошли ожидания», - заявили в отделении.

«Деловая Россия» активно поддерживает спорт и здоровый образ жизни. Председателем комитета по спорту в отделении «Деловая Россия» является директор спортивной школы «Олимп», председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов.

Председатель совета директоров ПАО «Авар» Дмитрий Мельников возглавляет псковское отделение «Деловой России».