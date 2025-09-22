Спорт

Кубок федерации джампинг-фитнеса представит Jumping star в Пскове

В рамках Кубка джампинг-фитнеса Псковской области запланирована новая номинация федерации, включенная в регламент с октября 2023 года, — Jumping star, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 4 октября в 12:00.

Jumping star — это уникальный формат соревнований, включенный в регламент федерации еще с октября 2023 года. Суть конкурса: максимально точно, технично и красиво повторить мастер-класс за презентером под пристальным вниманием судейской коллегии.

Самый яркий и четкий участник будет удостоен звания «Джампинг звезда 2025», специального приза от Федерации джампинг-фитнеса (ФДФ) и кубка.

Призовой фонд составляет 10 000 рублей и будет вручен победителю в виде сертификата.

Организаторы подчеркивают, что конкурс носит инклюзивный характер и не имеет строгих барьеров:

Участвовать могут спортсмены любой возрастной категории;

Для участия не требуется опыт выступлений в рамках Кубка;

Конкурс открыт для всех: выступающих спортсменов, инструкторов и даже клиентов джампинг-фитнес-клубов.

Для участия необходимо пройти регистрацию, получить порядковый номер. Количество мест ограничено — конкурс примет только 40 человек. Подробности в официальных пабликах федерации.

Проведет конкурс Jumping star Александра Фахртдинова из города Железнодорожный. Она является неоднократным золотым призером различных Кубков по джампинг-фитнесу, включая соревнования в Самарской, Тульской, Костромской, Московской, Ярославской областях: Кубка Татарстана, Кубка Москвы, а также Кубка Санкт-Петербурга. Александра Фахртдинова имеет богатый опыт тренерской работы с разными возрастными группами, от самых юных спортсменов (3-6 лет) до взрослых.