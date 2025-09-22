Спорт

Более 152 человек приняли в юбилейном забеге 5 вёрст на набережной реки Великой Пскове

Псковская набережная реки Великой сегодня бурлила энергией и спортивным духом. 175-й, уже ставший традиционным, бег 5 вёрст собрал небывалое количество участников – целых 152 человека. Любители бега и здорового образа жизни всех возрастов, от мала до велика, преодолели пятикилометровую дистанцию, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасным видом на реку.

Приняли участие как опытные бегуны, стремящиеся улучшить свои результаты, так и семьи с детьми, которые с удовольствием совершили свою первую пятикилометровую пробежку. По словам организаторов, такой ажиотаж подчеркивает растущий интерес псковичей к активному и здоровому образу жизни.

«Нашей главной целью является не только организация спортивного мероприятия, но и создание атмосферы, в которой каждый чувствует себя комфортно и может получить удовольствие от движения», — поделились организаторы. «Мы рады видеть, как псковичи выбирают здоровый образ жизни, и делаем всё возможное, чтобы предоставить им такую возможность».

5 вёрст проходит каждую субботу в 9:00 на набережной реки Великой (улица Профсоюзная, дом 16) и абсолютно бесплатен для всех желающих. Организуют мероприятие преданные делу волонтёры. Присоединяйтесь и вы к этому замечательному спортивному сообществу.