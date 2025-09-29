Спорт

Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области соберет более 130 спортсменов

Уже в ближайшую субботу состоится второй Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области. В этом году подали заявки на участие более 130 спортсменов из разных городов и даже соседних стран, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

География Кубка в этом году включает в себя, помимо Пскова, еще и Москву, Санкт-Петербург, Витебск (Беларусь), Кострому, Великий Новгород, Иваново, Железнодорожный (Московская область), Сестрорецк (Санкт-Петербург) и другие города.

4 октября в универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдут соревнования, где спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки как в категории соло, так и в групповых выступлениях от 3 до 15 человек. Также будут различные категории по количеству участников и по возрасту. Стоит отметить, что самым юным спортсменам едва исполнилось 4 года, а самым взрослым «немного за 50».

В рамках Кубка джампинг-фитнеса Псковской области 4 октября пройдет новая номинация федерации, включенная в регламент с октября 2023 — Jumping star.

«Приглашаем всех болельщиков принять участие и поболеть за спортсменов в ближайшую субботу!» - обратились к псковичам и гостям региона организаторы.