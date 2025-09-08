Спорт

Второй Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области пройдет 4 октября

Второй открытый Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области состоится 4 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Уже с 12.00 в универсальном спортивном комплексе "Олимп" начнется уникальный Кубок, в котором не только приятно принимать участие, но и наблюдать со стороны тоже. Энергия, позитив и очень много спорта! Будут представлены как групповые номинации, так и сольные», - сообщила председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области Виктория Тренина.

Ожидается участие не только псковских, но и приезжих команд из других регионов. Судейская команда будет сформирована из авторитетных судей из разных регионов России.

«Присоединяйтесь к виду спорта, созданному в России», - призвала Виктория Тренина.

Подробности в официальных пабликах федерации. Регистрация участников продлится до 20 сентября.