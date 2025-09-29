Спорт

Великие Луки приглашают на всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни»

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» пройдёт в Великих Луках 4 октября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук. Мероприятие приурочили к Всемирному дню сердца и проводят в рамках проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья».

Логотип из соцсетей акции

Сбор участников состоится у Вечного огня в 10:40. Принять участие может любой желающий, чтобы провести день с пользой для здоровья.

Дополнительную информацию об акции можно найти на сайте Лиги здоровья нации и на платформе «Добро.ру».