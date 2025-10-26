Спорт

Молодежь Пскова приглашают на бесплатное утреннее катание на коньках

Бесплатное массовое катание на коньках для молодежи пройдет в Ледовом дворце Пскова 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие направлено на то, чтобы предложить молодежи альтернативный и позитивный способ проведения досуга, совмещающий в себе физическую активность и общение. В программу утреннего катания включен флешмоб.

Сбор и подтверждение регистрации участников с 10:00. Начало катания в 10:45 и продолжится час.

Всем зарегистрированным участникам будет обеспечен бесплатный вход. При отсутствии собственных коньков их можно арендовать на катке.

Напомним, 27 октября — 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой будут длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.