Спорт

Зимние пловцы Псковской области готовятся принять «Морозный вызов»

​Чемпионат и Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» пройдут напротив спортивной школы «Ника» 2 ноября по адресу: город​ Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 9, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области и предоставили маршрут и карту соревнований.

Изображения и фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Регистрация участников и работа мандатной комиссии начнутся с 10:30 до 11:30, затем в 11:45 соберут участников на построение и разминку. В 12:00 стартует 25 м вольный стиль, в 13:00 — 50 м вольный стиль, в 14:00 — 50 м брасс, в 14:30 — комбинированный старт «Моржеран» (закал-бег 1 км + 25 м плавание).

Церемонию награждения организаторы проведут в 16:00. Ожидается участие около 100 спортсменов и любителей из 18 городов России и участников из Сербии и Индии; в соревнованиях выступят команды из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода, Всеволожска, Кирова, Соснового Бора и Кингисеппа, а также коллективы «Федерация зимнего плавания Псковской области», «Драфт», «Воприки», «Динамика», «Бегипотраве», «Северная ходьба Палки».

Набор участников уже закрыт, стартовые протоколы сформированы, замены и возврат средств не предусмотрены, за невыход к старту в указанное время следует дисквалификация и невозврат стартового взноса.

Участникам необходимо заранее отправить в личные сообщения группы три обязательных документа — анкету, медсправку и страховку. Примеры документов доступны в группе сети «ВКонтакте» «Федерация зимнего плавания Псковской области».

При аккредитации выдают стартовый пакет и участник должен поставить подпись в листе регистрации; для присвоения спортивных разрядов на дистанции 50 м дополнительно требуются: ксерокопия паспорта и ксерокопия страницы с пропиской в двух экземплярах, две цветные фотографии 3×4 и распечатанное согласие на обработку персональных данных (файл 5).

Пловцы должны взять с собой паспорт, тёплую удобную одежду и шерстяные носки, в рюкзаке иметь плавки или купальник, полотенце, тапочки, при желании — очки и шапочку, также организаторы советуют термос с горячим чаем, лёгкий перекус и фотоаппарат.

Запрещаются любые утепляющие средства и неопреновые гидрокостюмы, разрешаются обычные плавки и купальники или гидрошорты и купальники из ткани с допуском FINA . Плавательная шапочка допускается из любого материала. Нарушение правил приводит к аннулированию результата.

Заплывы проходят парами по 2 человека, длина бассейна 25 м, при 50 м участник плывёт туда и обратно.

В ходе соревнований все финишировавшие участники получат медаль финишёра и значок. За 1–3 места на дистанциях 50 м вольный стиль и 50 м брасс награждают медалями в абсолюте. Победители на 25 м вольный стиль и в «Моржеране» получат награды в каждой возрастной группе из шести.

Один мужчина и одна женщина получат кубок за самое быстрое время по сумме трёх дистанций: 25м + 50м + 50м. Дополнительно награждаются кубками команды призеры.

Организаторы также проводят фотоконкурс с призом от спонсора «Сладкий пирог» — для участия участники и зрители должны опубликовать пост в сети «ВКонтакте» с хэштегами #морозныйвызов #фзп60 и отметить @fzp60 и партнёра @slastiotmishi.

Ожидаемая температура воды составляет +8 градусов, воздуха — около +5 градусов. На месте стартовой зоны будет небольшая мобильная банька для согревания.

После соревнований участники смогут посетить городские бани по адресам: улица Конная, дом 8 или улица Советская, дом 42А.