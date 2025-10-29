Спорт

Команда псковского УФСИН по футболу стала пятикратным чемпионом первенства «Динамо»

Пятый год подряд команда управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области стала победителем первенства «Динамо» по мини-футболу среди силовых ведомств региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования проходили с 27 по 30 октября и собрали 8 команд, разделенных на две группы.

«Команда УФСИН продемонстрировала впечатляющую игру, не потерпев ни одного поражения на протяжении всего турнира», - отметили в ведомстве.

В групповом этапе сотрудники УФСИН одержали три победы: над командой КФК-3 со счетом 6:1, над сборной УМВД – 5:0, и над командой Росгвардии – 4:2. В полуфинале команда УФСИН встретилась с коллективом КФК-1 и добилась чистой победы со счетом 5:0.

«Финал турнира, в котором сошлись команды УФСИН и МЧС, выдался напряженным и зрелищным. Несмотря на упорное сопротивление соперника, сборная УФСИН одержала уверенную победу со счетом 4:1», - добавили в УФСИН.

По итогам первенства команде вручили золотые медали и переходящий кубок.

«Мы довольны своей игрой. Старались в очередной раз продемонстрировать волю к победе и показать отличную физическую форму. Такие результаты – это, несомненно, отражение командного духа, который и привел нас вновь к победе», – отметил капитан сборной команды УФСИН Александр Васильев.